蘇嘉全掌海基會後兩會如何互動？羅文嘉：維持賴總統政策一致性

海基會新任董事長蘇嘉全已在23日正式上任，對於未來兩岸兩會互動走向會否不同，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉26日接受電台專訪表示，兩岸屬於總統職權，「總統都一樣是賴總統，這部分大概就是維持政策的一致性」。他並重申不會接受對岸設有九二共識的前提，希望在不設任何前提下，雙方展開事務協商跟往來。

羅文嘉26日上午接受電台節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。對於前董事長吳豊山離任的原因，羅文嘉說，吳豊山出任前曾告訴賴清德總統，自己年歲高、沒有意願出任公職，可將自己當作備胎，有其他人士布局需要時隨時告訴他，因此去年年底，賴總統在人事考量以及包含對日關係、兩岸關係上做出新的調整。

羅文嘉否認賴、吳二人之間有不愉快，表示吳豊山會覺得「可惜」，「有些事情沒有完成」，但他也知曉這不在個人努力與否，而在於兩岸從1949年就存在基本結構上的矛盾。

海基會新任董事長蘇嘉全已在23日正式上任，對於未來兩岸兩會互動，羅文嘉表示，兩岸屬於總統職權，「總統都一樣是賴總統，這部分大概就是維持政策的一致性」，執行的技術上可以有伸縮空間，每一個董事長、秘書長有不同的風格，要等時間再來看。

羅文嘉表示，海基會設立之初就是希望維持一個管道，保持一個機會，能夠做兩岸之間的各種對話跟交流。即使雙方各有立場與堅持，但是我們不要把話講到最極端，不要把事情做到雙方下不了台，海基會的做法是「有機會溝通，我們不放棄」。

大陸國台辦屢次強調，只有承認「體現一個中國原則的九二共識」，兩岸兩會才能重啟對話協商機制。

羅文嘉在專訪中也談及「九二共識」，他表示，對岸前提下的九二共識裡「沒有中華民國，沒有台灣」，「我想任何政黨、朝野各界大家都不太能夠接受，如果放棄了自己作為國家的主體，你還是什麼？你還需要談嗎？」

羅文嘉先前表示，主權與民主是推動兩岸對話的原則，主持人詢問，會不會在第一關主權就卡死，雙方毫無交流可能？羅回應，雙方覺得需要談的時候，在執行的技術上有些事情可以暫時擱置爭議，如果對岸堅持是中華人民共和國的中央政府，而台灣只是中華人民共和國一部分，這就不對等。他並指，兩岸的問題不在民族，民主才是兩岸之間最大的差異。

羅文嘉表示，海基會的大門永遠為中國大陸的朋友敞開，我們希望在不設任何前提下，雙方展開任何事務的協商跟往來，並強調「不設任何前提已經是我方最大的誠意、最大的善意」，表示我們尊重雙方的不同。他並向對岸喊話，應該抓住善意，掌握歷史的機會，共同解決歷史問題。

羅文嘉並指，雖然海基會、海協會的聯繫自2016年以來，已斷聯超過10年，但雙方仍然有一些基於解決問題需要的務實做法，只是成本比較高、效率比較不好，有些問題緊急的時候，「還是希望能夠快一點幫人民解決問題」。