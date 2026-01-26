「台灣女孩」凌友詩新頭銜：大陸全國港澳研究會副會長

據香港星島日報報導，大陸全國港澳研究會今天將在北京、香港兩地舉辦研討會，研討會前夕，港澳研究會也在北京召開第五屆會員代表大會，新增數位副會長，包括曾自稱是「台灣女孩」的中共全國人大代表凌友詩。

據公開訊息，凌友詩1962年出生於高雄眷村、自述17歲時全家移居香港。凌友詩2018年成為大陸全國政協香港地區委員，2019年3月11日在政協全體會議上，凌友詩自稱是「平凡台灣女孩」，慷慨激昂發言稱：「世界上只有一個中國，全中國的唯一合法代表政府是中華人民共和國政府。我以能作為一個堂堂正正的中國人參與國家的政治體制而自豪！」

2022年12月15日，凌友詩當選為大陸第十四屆全國人民代表大會香港特別行政區代表。她曾提議修訂《反分裂國家法》，貫徹「一個國家、一部憲法、一支軍隊」，以及應將「一國兩制台灣方案」修改為「一國一制」。

星島日報《中國觀察》專欄26日指出，大陸全國港澳研究會是全國性民間學術社團，也是規模最大的涉港澳智庫，以統籌、協調「一國兩制」理論與實踐研究、促進港澳與中國相關領域學術交流合作為宗旨。現任會長鄧中華連任。剛卸任大陸中央港澳辦室務會成員的向斌，以及卸任中央港澳辦一局局長、重返清華大學法學院任教的王振民則擔任副會長。

報導稱，研究會通常安排兩名香港方面的副會長，前中央政策組首席顧問劉兆佳曾長期擔任副會長，後來轉為顧問。現在的兩名副會長是前全國人大常委譚耀宗、香港大學副校長王于漸，據悉兩人都因年齡因素卸任，換屆之後香港方面副會長增至3人，而且都是新面孔，背景多元。

過去，香港方面的副會長主要來自政學界，這次中總會長蔡冠深擔任副會長，被視為重視商界聲音。另外兩名新副會長，全國人大代表凌友詩是台灣人。

至於陳少波曾任《人民日報》駐港記者，十年前與前全國人大基本法委委員劉廼強共同創辦正思研究院，從事智庫工作。他去年底參選立法會選舉委員會界別，獲得港澳研究會譚耀宗力挺，得937票，雖然落選，但成績不俗。