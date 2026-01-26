艾利森：中美第四份聯合公報的約束性可能會比以往更強

美國總統川普預計今年4月訪問中國大陸，關於中美是否會簽署第四份聯合公報也再度受到關注。對此，美國哈佛大學教授艾利森預期，川普任內將會出現中美第四份聯合公報，而且這份公報的約束性可能會比以往更強。

大陸網路媒體《觀察者網》整理在日前落幕的達沃斯世界經濟論壇上，艾利森與中國社科院國家全球戰略智庫國際政治研究部主任趙海在一場分論壇關於中美關係的對話內容。艾利森是全球知名的國際關係學者，他提出的「修昔底德陷阱」，近年來在中美關係的討論中經常被引用。

艾利森表示，川普在今年世界經濟論壇演講中提到了三、四位外國領導人。當提到歐洲領導人時，無論是法國總統馬克宏或加拿大總理卡尼，川普基本都是負面評價，甚至帶有明顯的貶低意味。但當川普提到中國時，「他的眼睛明顯亮了一下」。

艾利森形容川普就是「能欺負誰就欺負誰」，去年川普也曾試圖以高達145%的關稅來「壓垮」中國，結果發現，中國並不準備被欺負。因此才有「TACO」這個說法——川普總是臨陣退縮（Trump Always Chickens Out）。

但艾利森認為，川普並不總是臨陣退縮，只有在面對一堵「石牆」，或面對一個同樣嚴肅、有能力造成同等傷害的對手時，川普才會選擇退讓。因此他提醒大家，應仔細觀察川普對待中國與對待歐洲的方式之間的差異。

在現場媒體提問，如果中美兩國不具備主動發生直接軍事衝突的意願，那麼在川普剩餘三年的任期內，北京與華盛頓是否可能在台灣問題上達成某種外交上的「默契」時，艾利森說，他認為中美都清楚地認識到，台灣問題是一個潛在的引爆點，一旦出事，會對雙方都構成重大影響。在川普第一任期內，這個問題就已經是雙方討論過的議題，而且當時雙方在某種程度上形成過一些共識。

艾利森預期，在中美接下來的互動中，台灣問題仍然會是一個持續被討論的問題。雙方都會把賴清德以及他盡可能推動進一步獨立的努力，看作是對雙方都構成威脅的因素，並且會以幾乎類似的語言來討論這一問題。

「因此，我完全可以想像，在我們結束這段歷史進程之前，會出現中美第四份聯合公報，而且這份公報的約束性可能會比以往更強。至於這種安排最終會導向什麽樣的具體結果，我並不知道。這是一個需要外交領域中富有創造力的人去探索的空間。」艾利森說。

趙海則表示，問題從來不在於中國大陸是否要去「奪取」台灣，而在於島內的台獨勢力是否試圖把台灣從中國分裂出去。正是這種分裂行為，才構成中國大陸可能使用武力的前提條件。