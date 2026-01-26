快訊

年前必看！今天臘八節「最強轉運日」 由來、禁忌與開運3招曝

台股早盤漲逾200點站上32,100點再創新高 台積電勁揚15元衝上1,785元

整理包／500元運動幣26日起登記 怎麼領？抽籤時程、使用範圍一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

艾利森：中美第四份聯合公報的約束性可能會比以往更強

聯合報／ 大陸中心／即時報導
美國總統川普預計今年4月訪問中國大陸，關於中美是否會簽署第四份聯合公報的討論也再度受到關注。圖為2025年10月30日川習在韓國釜山舉行雙邊會晤後，兩人準備離開時握手低語的資料照。（路透）
美國總統川普預計今年4月訪問中國大陸，關於中美是否會簽署第四份聯合公報的討論也再度受到關注。圖為2025年10月30日川習在韓國釜山舉行雙邊會晤後，兩人準備離開時握手低語的資料照。（路透）

美國總統川普預計今年4月訪問中國大陸，關於中美是否會簽署第四份聯合公報也再度受到關注。對此，美國哈佛大學教授艾利森預期，川普任內將會出現中美第四份聯合公報，而且這份公報的約束性可能會比以往更強。

大陸網路媒體《觀察者網》整理在日前落幕的達沃斯世界經濟論壇上，艾利森與中國社科院國家全球戰略智庫國際政治研究部主任趙海在一場分論壇關於中美關係的對話內容。艾利森是全球知名的國際關係學者，他提出的「修昔底德陷阱」，近年來在中美關係的討論中經常被引用。

艾利森表示，川普在今年世界經濟論壇演講中提到了三、四位外國領導人。當提到歐洲領導人時，無論是法國總統馬克宏或加拿大總理卡尼，川普基本都是負面評價，甚至帶有明顯的貶低意味。但當川普提到中國時，「他的眼睛明顯亮了一下」。

艾利森形容川普就是「能欺負誰就欺負誰」，去年川普也曾試圖以高達145%的關稅來「壓垮」中國，結果發現，中國並不準備被欺負。因此才有「TACO」這個說法——川普總是臨陣退縮（Trump Always Chickens Out）。

但艾利森認為，川普並不總是臨陣退縮，只有在面對一堵「石牆」，或面對一個同樣嚴肅、有能力造成同等傷害的對手時，川普才會選擇退讓。因此他提醒大家，應仔細觀察川普對待中國與對待歐洲的方式之間的差異。

在現場媒體提問，如果中美兩國不具備主動發生直接軍事衝突的意願，那麼在川普剩餘三年的任期內，北京與華盛頓是否可能在台灣問題上達成某種外交上的「默契」時，艾利森說，他認為中美都清楚地認識到，台灣問題是一個潛在的引爆點，一旦出事，會對雙方都構成重大影響。在川普第一任期內，這個問題就已經是雙方討論過的議題，而且當時雙方在某種程度上形成過一些共識。

艾利森預期，在中美接下來的互動中，台灣問題仍然會是一個持續被討論的問題。雙方都會把賴清德以及他盡可能推動進一步獨立的努力，看作是對雙方都構成威脅的因素，並且會以幾乎類似的語言來討論這一問題。

「因此，我完全可以想像，在我們結束這段歷史進程之前，會出現中美第四份聯合公報，而且這份公報的約束性可能會比以往更強。至於這種安排最終會導向什麽樣的具體結果，我並不知道。這是一個需要外交領域中富有創造力的人去探索的空間。」艾利森說。

趙海則表示，問題從來不在於中國大陸是否要去「奪取」台灣，而在於島內的台獨勢力是否試圖把台灣從中國分裂出去。正是這種分裂行為，才構成中國大陸可能使用武力的前提條件。

延伸閱讀

華爾街日報盤點…2026年六大震 重塑全球政經局勢

川普喊對加國課100%關稅

美總統心腹爆料 「唐羅主義」意在削弱大陸

川普指盟軍在阿富汗躲後方 引眾怒後改口讚英軍偉大勇敢

相關新聞

艾利森：中美第四份聯合公報的約束性可能會比以往更強

美國總統川普預計今年4月訪問中國大陸，關於中美是否會簽署第四份聯合公報也再度受到關注。對此，美國哈佛大學教授艾利森預期，川...

「台灣女孩」凌友詩新頭銜：大陸全國港澳研究會副會長

據香港星島日報報導，大陸全國港澳研究會今天將在北京、香港兩地舉辦研討會，研討會前夕，港澳研究會也在北京召開第五屆會員代表...

橫跨三大洋送貨！美國為何喊脫鉤仍買大陸振華起重機？

美國近年動輒以國安為由禁用陸製產品，或以高關稅阻擋陸製產品進入，但最近美國的港口還是向大陸振華重工（ZPMC）進口了岸橋起重機。因為太過巨大，巴拿馬運河不讓運載的貨船進入，這艘貨輪只好繞道好望角，多花一倍路程與惡劣的海象運抵美國，這些起重機有什麼難以取代的特點，讓美國港口要大陸賣家繞大半個地球，也要把貨送來？

中共中央軍委剩2人…台海開戰風險降 或迎完美風暴？

中共中央軍委副主席張又俠和聯合參謀部參謀長劉振立被查落馬後，本屆中央軍委七名成員只剩軍委主席習近平及甫於去年十月升任軍委...

解放軍報：張又俠踐踏軍委主席負責制

中共中央軍委大震盪，副主席張又俠、委員兼聯合參謀部參謀長劉振立，涉嫌嚴重違紀違法被查，中央軍委機關報「解放軍報」昨日在頭...

陸救援黃岩島翻覆貨輪 17船員移交菲

中菲關係緊張之際，大陸海警昨下午在中菲有主權爭議的黃岩島附近海域，向菲律賓移交多名獲救的菲籍船員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。