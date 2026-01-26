華府知中派：北京奪台信心增 武統不再是口號

華府知中派孫韻近日撰文指出，北京對台看法去年產生重大變化，高度強調統一的必然性，武統台灣的信心正在強化。懷疑論者或許會說，中國一向如此表態；但這次不同點在於北京本身也如此相信。

美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊23日刊登華府智庫史汀生研究中心（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻「2026年台灣將面臨完美風暴？」一文。

文章分析，中國對美國政策的詮釋，及中國國家主席習近平對統一的執念等因素匯聚下，可能讓北京動念行動。這篇文章寫在中共中央軍委副主席張又俠落馬的消息傳出之前。

2021年，時任美國印太司令部司令戴維森（PhilipDavidson）於參議院軍事委員會作證時表示，北京已設定於2027年之前控制台灣的明確目標。此話一出引發高度關注，成為所謂「戴維森窗口」。美國政策界也爭相制定戰略以因應中國威脅。

孫韻寫道，然而，隨著時間推移，許多觀察者開始懷疑這個時間表的可行性，認為中國軍力尚未成熟，兩棲奪島作戰難度極高，加上解放軍內部整頓與高層將領遭清洗，戰力受損。烏克蘭戰爭的慘烈代價也成為中國的重要警示。

因此，有一種看法認為，中國還有太多其他優先事項要處理，台灣目前不太可能列在議程之上。

孫韻指出，但這種理論忽略中國對台灣的看法在2025年發生重大變化。過去一年，中國高度強調與台灣統一的必然性與不可爭議性。懷疑論者或許會說，中國一向如此表態；但這一次不同的是，中國自己也相信了這件事。

她說，中國政策界越來越相信，控制台灣的行動將會發生，如果台灣做出激怒北京的事，行動甚至可能迫在眉睫。此外，習近平比任何中國領導人都更強力推動「收回台灣」，如果他看見實現統一目標的機會，很可能會把握。

孫韻表示，到目前為止，習近平沒有對台灣動武的一個根本原因是，他無法確定軍事行動能否成功。

而這始終取決於美國將如何因應中國的攻擊。孫韻認為，美國新國家安全戰略將西半球置於優先地位，也放棄將中國定位為威脅或挑戰。川普政府對中國於去年底的圍台軍演反應平淡等，都令北京感到鼓舞。

然而，孫韻指出，美國戰略重點轉變，可能只會持續3年。如果美國民主黨在今年11月的期中選舉控制國會、川普的基本盤失去足夠的動力，美國戰略轉變可能隨之消退。因此，中國出手的機會窗口有限。

孫韻說，中共及其領導人天生厭惡風險。風險越大，態度越保守。對於像台灣這樣意義重大的問題，他們不會輕易做出決定。在行動前，他們需要對兩個問題取得確定的答案：軍隊是否準備好戰鬥並取勝。

根據文章，外界普遍的看法是，解放軍顯然還沒有做好與美國作戰的準備。習近平主導對高級軍事領導人的多輪清洗，削弱軍心士氣。高級軍官們擔心前途，因此現在並非是讓他們執行如此關鍵任務、考驗其決心和能力的理想時機。

孫韻說，如果美國不介入，解放軍可以輕易擊敗台灣軍隊。解放軍擁有超過200萬現役軍人，而台灣軍隊只有17萬人。2025年中國的國防預算為2470億美元（新台幣7.7億元），而台灣2026年的國防預算在大幅增加16%之後也只有310億美元。雙方軍事力量差距之大，台灣根本無法趕上。

此外，川普尚未就美國是否會協防台灣發表評論。孫韻指出，如果北京認為，在攻擊台灣後，美國及其盟友會對中國實施嚴厲的經濟制裁，這會讓決策者三思而後行，可能另尋時機。但在最近與川普的貿易戰中，北京有效利用稀土和關稅迫使美國讓步。

不過，她說，目前沒有跡象顯示中國正在進行部隊調動、後勤準備或政策調整，這3個跡象都指向北京即將發動攻擊。過去北京之所以延後對台灣採取行動，是因為它知道不能承擔失敗的風險，但對「和平統一」仍有信心，相信中國崛起終將讓台灣自願統一。

孫韻指出，如今這項盤算正在改變，因為過去幾年的大國競爭動搖北京對自身崛起時程的信心，同時中國對武統台灣的信心正在強化。美國必須意識到，目前各種因素的聚合，可能被北京視為奪台的最佳時機。