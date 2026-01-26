聽新聞
陸救援黃岩島翻覆貨輪 17船員移交菲

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸海警昨在中菲有主權爭議的黃岩島海域，向菲律賓移交17名獲救的菲籍船員。圖／取自中國海警
大陸海警昨在中菲有主權爭議的黃岩島海域，向菲律賓移交17名獲救的菲籍船員。圖／取自中國海警

中菲關係緊張之際，大陸海警昨下午在中菲有主權爭議的黃岩島附近海域，向菲律賓移交多名獲救的菲籍船員。

大陸海警昨發布訊息，廿三日以來，大陸海警持續在黃岩島附近海域搜救傾覆外籍貨輪落水船員。截至目前，已救起十七人，其中二人不幸遇難；仍有四人下落不明。

大陸海警稱，應菲方現場搜救船隻請求，在大陸海警東沙艦統一組織指揮下，昨下午二時四十三分，大陸海警東沙艦、三門艦與菲海警九七○一號船在事發海域完成人員交接。並稱，將持續組織相關力量開展搜救。

一艘載有廿一名菲律賓船員的新加坡籍貨船廿二日在黃岩島附近傾覆。彭博引述菲律賓海岸警衛隊說，這艘名為「德文灣」號的貨輪懸掛新加坡國旗，廿一名船員全為菲律賓籍，船裝載了鐵礦石，從菲律賓南部的三寶顏港出發，前往大陸廣東陽江港，途中發生事故。

事故發生在黃岩島海域，該海域為中菲在主權及漁權問題上的摩擦熱點，同時也是全球每年逾三兆美元船運貿易的重要通道。

菲方海岸警衛隊發言人雖公開感謝中方「迅速、專業」的搜救行動，同時聲稱事發區域屬「菲律賓的專屬經濟區」，並指中國海警應停止「恐嚇」菲方船隻。

黃岩島 菲律賓

