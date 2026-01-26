解放軍報：張又俠踐踏軍委主席負責制

中共中央軍委大震盪，副主席張又俠、委員兼聯合參謀部參謀長劉振立，涉嫌嚴重違紀違法被查，中央軍委機關報「解放軍報」昨日在頭版社論中痛批二人存在五個「嚴重」問題，其中包含嚴重踐踏破壞「軍委主席負責制」。這項指摘也形同為案情定性，證實二人是因政治問題落馬。

軍委主席負責制明訂於大陸「憲法」，但過去軍隊作戰指揮權與領導管理權仍分由各總部及軍種司令部主導，習近平上任後開始推動落實此制，並在二`○一七年中共十九大（習近平第二任期）時首次將此寫入中共黨章，確保解放軍最高領導權集中於中央軍委主席，以強化軍事集權。

在大陸國防部宣布張又俠、劉振立落馬隔日，解放軍報社論稱，這再次表明中共中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍；鄭重宣示不管是誰、不管職位多高，只要搞腐敗就絕不姑息的堅定立場。社論還說，當前腐敗問題集中查處，「不是越反越腐，而是越挖越深」。

社論形容，堅決查處張又俠、劉振立「是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果」，對於打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰具有重要意義。並強調，全軍官兵要堅決擁護中共中央決定，自覺在思想上政治上行動上與「以習近平同志為核心的黨中央」保持高度一致，堅決聽從中共中央、中央軍委和習近平指揮，確保部隊高度集中統一和純潔鞏固。

社論痛斥張又俠、劉振立存在五大嚴重問題，指二人身為黨和軍隊的高級幹部，卻嚴重辜負中共中央、中央軍委信任重托；嚴重踐踏破壞軍委主席負責制；嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題；嚴重影響軍委班子形象威信；嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對中共黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響。

法廣解讀，前述指摘屬於定性，顯然出自最高當局的認定，也就是習近平本人的首肯。中共當局對不久前落馬的另一位軍委副主席何衛東也有類似的定性，但程度明顯輕於張又俠和劉振立，後者的描述是「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，前者則被指「嚴重破壞黨指揮槍原則和軍委主席負責制」。

此外，張又俠和劉振立同時被官宣遭查，可能暗示二人涉及「團團夥夥」（拉幫結派）問題，而「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」則可解讀成敢於頂撞習近平或者背著習做事，自成一體，但具體發生什麼仍不得而知。