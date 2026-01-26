聽新聞
0:00 / 0:00

中共中央軍委剩2人 台海開戰風險降或迎完美風暴？

聯合報／ 記者林則宏、編譯盧思綸／綜合報導

中共中央軍委副主席張又俠和聯合參謀部參謀長劉振立被查落馬後，本屆中央軍委七名成員只剩軍委主席習近平及甫於去年十月升任軍委副主席的張升民。美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光對此認為，近期內台海全面戰爭的危險將因此降低。

張又俠此次意外落馬，不少分析將之視為「政變」或「軍變」。但吳國光表示，他不認為中共目前存在「政變」或「軍變」，這種清洗應只是出於習近平的政治需要。儘管共軍高層不斷遭清洗，在他看來，大陸內部反習情緒一直存在，但反習勢力不成氣候。本屆中央軍委已有五人落馬，也不會危及中共政權穩定。但在高層接連落馬後，近期內台海全面戰爭的危險在降低。

華盛頓郵報報導，張又俠遭拔官，顯示習近平要確保掌握絕對軍權。華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻表示，嚴格來說，張是真正對習近平軍權構成挑戰的唯一將領。如今所有權力和軍權已集中在習近平手上。分析家指老一輩解放軍將領在軍事決策方面向來扮演平衡穩定的角色，孫韻認為，這些將領的攻台意願更低，習想要找自己人，想要更年輕、聽話的人。

孫韻廿三日在外交事務期刊發文警告，台灣在今年恐陷入一場「完美風暴」：北京明年面臨習近平第三任期收官與二十一大逼近的政治時鐘，台灣議題被視為攸關其歷史定位；另一方面，川普把美國戰略重心轉向西半球，對台海介入意願與承諾顯得降溫，讓北京認定「窗口有限」。在權力盤算、時機壓力與美方態度轉變同時發酵下，中共對台出手的誘因正被推高。

孫韻認為，若今年十一月期中選舉後川普受制衡，對中政策可能轉回強硬，機會窗口更顯短暫。加上北京對長久戰的時間表信心動搖，因而傾向把華府當前冷淡視為推進統一的最佳時點。這並非指中國會立刻攻台，但過去北京延後對台行動，是出於避險、對和平統一有信心，而現在這個盤算正在改變。

台海 中共 習近平

延伸閱讀

拔除張又俠 華郵：習近平欲全面掌控軍權

張又俠落馬 中央軍委印發黨組織選舉規定加強黨領導

紐時：習近平加強整肅共軍 專家指短期內攻台機率降

美專家警告台灣2026要小心了 3因素發酵釀「大陸攻台完美風暴」

相關新聞

雙邊關係緊張之際 陸海警向菲方移交17名獲救船員

儘管中菲關係仍緊張，中國海警25日下午在中菲有主權爭議的黃岩島（菲稱斯卡伯勒淺灘）附近海域，向菲律賓移交17名獲救的菲籍...

中共中央軍委近乎「團滅」 學者：台海戰爭危險降低

大陸國防部24日突然宣布，中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查。至此...

大陸2026年經濟增長目標 預計仍將訂為5%左右

大陸各地進入地方「兩會」（人大、政協）時間。北京市長殷勇25日作政府工作報告，公布2025年北京全市地區生產總值（GDP...

新聞幕後／張又俠、劉振立落馬 共軍未來「三期疊加」

都以為是驚悚的流言，誰料很快有了驚人的證實。中共中央軍委兩巨頭，軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，被指涉...

中共中央軍委剩2人 台海開戰風險降或迎完美風暴？

中共中央軍委副主席張又俠和聯合參謀部參謀長劉振立被查落馬後，本屆中央軍委七名成員只剩軍委主席習近平及甫於去年十月升任軍委...

解放軍報：張又俠踐踏軍委主席負責制

中共中央軍委大震盪，副主席張又俠、委員兼聯合參謀部參謀長劉振立，涉嫌嚴重違紀違法被查，中央軍委機關報「解放軍報」昨日在頭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。