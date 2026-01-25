拔除張又俠 華郵：習近平欲全面掌控軍權

華盛頓郵報披露，中國近日以打貪為由整肅共軍高層，罕見掀起一場人事風暴，凸顯中國國家主席習近平對軍權的空前整合，有學者認為此舉旨在撤換不願攻台的老一輩解放軍將領。

中國國防部昨天公告，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，中共中央決定對張又俠、劉振立2人立案調查。

如今，2022年組成的20屆中央軍委7人領導班子，已有5人落馬，僅剩主席習近平、副主席張升民2人。

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post），「嚴重違紀違法」通常與貪腐有關，但也常用來打擊政治對手。

現年75歲的張又俠是「紅二代」，自幼與習近平相識，其父是中華人民共和國開國上將張宗遜。此次他遭拔官，使這波整肅成為1989年六四天安門事件以來規模最大的解放軍高層人事變動之一。外界普遍認為，掌控軍隊是中國領導人權力與政治生命存活的關鍵決定因素。

張又俠遭拔官，顯示習近平要確保掌握絕對軍權。華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）表示：「嚴格來說，張又俠是真正對習近平軍權構成挑戰的唯一將領。如今，所有權力和軍權已集中在習近平手上。」

分析家普遍認為，張又俠先後兩次參與中越邊境戰爭且與習近平關係密切，應該不會受到懷疑。

張又俠多次避開共軍高層將領整頓，他擁有深厚的軍方人脈，即使超過退休年齡仍擔任中國最高級別將領。

張又俠預計於2027年中共召開第21次全國代表大會時才會退休，分析家指出，他突遭撤職顯示出習近平整頓內部的急迫感。

張又俠和劉振立此次落馬，是習近平自2023年大規模整肅軍方以來，最令人矚目的撤換高層行動。整肅從火箭軍高層開始，擴大至陸、海、空三軍，最後連國防部長、數十名高階將領以及軍工產業要角也未能倖免。

分析家說，先前整肅行動已使張又俠大權在握，為他此次下台埋下伏筆。前美國中央情報局（CIA）官員、喬治城大學（Georgetown University）教授韋德寧（Dennis Wilder）說，「我認為習近平對張又俠在（整肅）過程中積累的權力感到不安，也許張又俠在軍方內部其實並未完全服從習近平」。

目前不清楚習近平是否會補上張又俠、劉振立或其他被撤職高層的缺額。北京在農曆過年前宣布此一消息，使接班人事布局更加捉摸不定。

習近平高度集中軍權，進一步縮小了負責台灣及控制中國龐大核武庫等其他核心議題的決策圈。

分析家還說，老一輩解放軍將領在軍事決策方面向來扮演平衡穩定的角色。孫韻說，「我認為這些將領的攻台意願更低。習近平想要找自己人，他想要更年輕、聽話的人」。

美國總統川普（Donald Trump）預計4月訪中。分析家認為，北京頻頻整肅共軍高層，可能使川普在未來美中磋商中取得一些籌碼，即使北京在美方與格陵蘭出現外交齟齬之際表現出信心。

韋德寧說：「習近平會想展現出一切如常、自己牢牢掌控局勢，不樂見此次訪問造成混亂。」