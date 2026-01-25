中國貨大傾銷 韓2025反傾銷調查件數創新高

中央社／ 台北25日電

韓媒報導，2025年韓國企業向政府申請反傾銷調查的案例達13件創歷史新高，其中以中國產品占9件居冠，且以鋼鐵和石化產品為主。報導直指，受中國經濟成長不振影響，中國部分產業出現供應過剩現象，導致產品向韓國低價傾銷的案例隨之上升。

朝鮮日報報導，韓國產業通商資源部貿易委員會22日透露，2025年韓企提交的反傾銷調查申請共13件，是貿易委員會自1987年成立以來最多的1年。這13件申請中，9件以中國為對象，其次依序是歐盟3件、泰國2件、日本1件。

據報導，韓企遭傾銷造成明顯損失的主要種類是鋼鐵和石化產品，2025年受理的13件申請中，鋼鐵、石化類各占5項，而最近5年官方受理的反傾銷調查申請中，這2類產品的比重高達70%。而造成這種現象的原因，是依賴政府補貼的中國低價產品正大量湧入韓國。

特別是鋼鐵，由於美國川普政府對進口鋼鐵徵收50%關稅，導致中國鋼品對韓國的低價攻勢愈發猛烈。因此，韓國政府已決定對4種中國鋼鐵產品徵收反傾銷稅。而從2024年起，韓方受理的鋼鐵產品傾銷調查申請市場規模，已達到了10兆韓元（約新台幣2170億元）。

根據報導，和以往相較，韓國產業遭受傾銷的損失，正在向規模更大的主力產業擴大。

韓國貿易委員會22日即向韓國財政經濟部建議，對通訊光纜所使用的中國製單模光纖，徵收為期5年的反傾銷稅，稅率達43.35%。

