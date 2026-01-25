中國海警：黃岩島海域獲救菲律賓船員 25日移交菲國

中國海警局今天說，日前因外籍貨輪在黃岩島附近海域翻覆，被中國海警救起的17名菲律賓船員（含2名罹難者），已於25日下午2時43分由2艘中國海警船在事發海域，向1艘菲律賓海警船完成交接。

央視新聞報導，中國海警局表示，1月23日以來，中國海警持續組織相關力量，在黃岩島附近海域搜救翻覆的外籍貨輪落水船員。截至目前已成功救起17人，其中2人遇難；另有4人下落不明。

中國海警局宣稱，應「菲方現場搜救船隻請求」，在中國海警東沙艦統一組織指揮下，中國海警東沙艦、三門艦與菲律賓海警9701號船於今天下午2時43分，在事發海域順利完成人員交接。

該局說，這次貨輪傾覆事件，中國海警第一時間派遣艦艇對遇險船員「實施人道主義救援」，並將持續組織相關力量開展搜救工作。

菲律賓海岸防衛隊23日通報，新加坡籍散裝貨船Devon Bay號日前從菲律賓南部啟航，前往中國廣東省陽江港，22日晚間在菲律賓北部龐加辛南省（Pangasinan）以西約141海里外海發出求救訊息，當時船身已出現25度傾斜。

菲方通報提到，菲律賓海岸防衛隊接獲通報後，立即派遣2艘巡邏艦及2架飛機前往事故海域搜救。但菲方23日接獲香港海上救援協調中心通報，指船上21名船員中的17名已被途經的中國海警船救起。

針對中方的搜救行動，菲律賓海岸防衛隊指出，海洋法規定，各國船隻都有義務協助海上遇險人員，但也強調事故地點位於菲律賓專屬經濟區內，外國船隻可通過，但並無執法權和巡邏權。