中共中央軍委近乎「團滅」 學者：台海戰爭危險降低

大陸國防部24日突然宣布，中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查。至此，本屆中共中央軍委七名成員只剩軍委主席習近平及甫於去年10月升任軍委副主席的張升民，整個中央軍委幾乎遭到「團滅」。對此，美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光認為，近期內台海全面戰爭的危險將因此降低。

張又俠是中共中央軍委排名第一的副主席，並且是共軍少數同時具備「紅色血統」（其父張宗遜為中共開國上將）、具實戰經歷（曾打過中越戰爭），與習近平家族又有兩代交情（張宗遜與習近平之父習仲勛同為陝北紅軍）。

2022年10月中共二十大一中全會，當年已72歲的張又俠竟能續任中央軍委副主席，外界多認為關鍵原因是習近平對張又俠有足夠的信任，軍事上也仍需仰仗張又俠。因此，張又俠此次意外落馬，不少分析將之視為「政變」或「軍變」。但吳國光表示，他不認為中共目前存在「政變」或「軍變」，這種清洗應該只是出於習近平的政治需要。

儘管解放軍高層不斷遭到清洗，在吳國光看來，大陸內部反習情緒一直廣泛存在，但反習勢力不成氣候。本屆中央軍委七名成員迄今已有五人落馬，這樣的事件也不會危及中共政權的穩定。但在解放軍高層接連落馬後，近期內台海全面戰爭的危險在降低。

不過20日已率先在網上透露張又俠、劉振立被查的知名中國時政評論員蔡慎坤則在社交平台發文表示，習近平對軍隊的清洗力度超過毛澤東，因為這支軍隊高級將領跟江胡（江澤民、胡錦濤）有千絲萬縷的聯繫，很多將軍都是在江胡時期提拔上來的。

蔡慎坤指出，習近平要搞終身制，必須徹底剪除這些高級將領。只有剪除這些將領，啟用一大批軍人，他才會有安全感，才有可能放權讓軍隊發動一場並沒有勝算的武統戰爭。因此他預期，接下來，台海局勢很可能持續惡化，習近平一旦拿下台灣，無論是終身制還是帝王夢都不再有反對的勢力。