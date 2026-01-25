快訊

中共中央軍委近乎「團滅」 學者：台海戰爭危險降低

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
圖為2023年3月11日，中共十四屆全國人大一次會議在北京人民大會堂舉行第四次全體會議，中央軍委副主席張又俠（前排中）率軍委其他五名成員進行憲法宣誓。不到三年時間，如今只剩張升民（後排左一）一人還在任。（中新社）
圖為2023年3月11日，中共十四屆全國人大一次會議在北京人民大會堂舉行第四次全體會議，中央軍委副主席張又俠（前排中）率軍委其他五名成員進行憲法宣誓。不到三年時間，如今只剩張升民（後排左一）一人還在任。（中新社）

大陸國防部24日突然宣布，中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查。至此，本屆中共中央軍委七名成員只剩軍委主席習近平及甫於去年10月升任軍委副主席的張升民，整個中央軍委幾乎遭到「團滅」。對此，美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光認為，近期內台海全面戰爭的危險將因此降低。

張又俠是中共中央軍委排名第一的副主席，並且是共軍少數同時具備「紅色血統」（其父張宗遜為中共開國上將）、具實戰經歷（曾打過中越戰爭），與習近平家族又有兩代交情（張宗遜與習近平之父習仲勛同為陝北紅軍）。

2022年10月中共二十大一中全會，當年已72歲的張又俠竟能續任中央軍委副主席，外界多認為關鍵原因是習近平對張又俠有足夠的信任，軍事上也仍需仰仗張又俠。因此，張又俠此次意外落馬，不少分析將之視為「政變」或「軍變」。但吳國光表示，他不認為中共目前存在「政變」或「軍變」，這種清洗應該只是出於習近平的政治需要。

儘管解放軍高層不斷遭到清洗，在吳國光看來，大陸內部反習情緒一直廣泛存在，但反習勢力不成氣候。本屆中央軍委七名成員迄今已有五人落馬，這樣的事件也不會危及中共政權的穩定。但在解放軍高層接連落馬後，近期內台海全面戰爭的危險在降低。

不過20日已率先在網上透露張又俠、劉振立被查的知名中國時政評論員蔡慎坤則在社交平台發文表示，習近平對軍隊的清洗力度超過毛澤東，因為這支軍隊高級將領跟江胡（江澤民、胡錦濤）有千絲萬縷的聯繫，很多將軍都是在江胡時期提拔上來的。

蔡慎坤指出，習近平要搞終身制，必須徹底剪除這些高級將領。只有剪除這些將領，啟用一大批軍人，他才會有安全感，才有可能放權讓軍隊發動一場並沒有勝算的武統戰爭。因此他預期，接下來，台海局勢很可能持續惡化，習近平一旦拿下台灣，無論是終身制還是帝王夢都不再有反對的勢力。

