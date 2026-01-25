快訊

尾牙季來襲！想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去 非你莫屬

北京地方兩會 提促進京台交流合作

中央社／ 北京25日電
北京市第16屆人民代表大會第四次會議25日上午舉行，由北京市市長殷勇做政府工作報告。中央社
北京市第16屆人民代表大會第四次會議25日上午舉行，由北京市市長殷勇做政府工作報告。中央社

北京市市長殷勇今天在地方兩會做政府工作報告時指出，要優化京港、京澳全方位合作機制，促進京台交流合作。同時，他也提到，要鍛造對黨忠誠的政治品格。

北京市第16屆人民代表大會第四次會議今天上午舉行。有關港澳與兩岸關係部分的論述，殷勇做出上述表示。

今年是中共「十五五」開局之年，有關經濟社會的表述格外受到關注。

報告提到，要大力發展「高精尖」產業。鞏固壯大實體經濟根基，推動積體電路重點項目擴產量產，高水準建設國際醫藥創新公園，全生態鏈推進綠色先進能源、新能源汽車、機器人、商業航天等重點項目；加快建設全球數位經濟標桿城市，全面實施「人工智能（慧）+」行動，建設國家人工智慧應用中試基地；推進未來產業先導區建設，培育6G、量子科技、生物製造等新增長點；推動傳統產業提質升級，促進製造業數智化轉型。

報告提出，深入實施基礎研究領先和關鍵核心技術攻堅行動，建強國家實驗室等戰略科技力量，圍繞腦機接口、高溫超導等領域建設一批新型研究創新平台，支持企業承擔更多科技攻關任務。繼續發揮中關村示範引領作用，推出新一批先行先試改革舉措，加快打造世界領先科技園區。

殷勇還說，今年，北京將實施穩崗擴容提質行動，城鎮新增就業不少於28萬人。穩定高校畢業生等重點群體就業，提供不少於10萬個高校畢業生就業崗位，保持零就業家庭動態清零。

在政治表述部分，殷勇表示，要牢記「看北京首先要從政治上看」，堅定擁護「兩個確立」，堅決做到「兩個維護」，始終在思想上、政治上、行動上與「以習近平同志為核心的黨中央」保持高度一致。

北京 實體經濟 忠誠 習近平

延伸閱讀

台北居大不易！資料庫揭「生活成本超越東京」 亞洲榜首是這城市

對極地虎視眈眈 俄羅斯、大陸如何擴大在北極的影響力？

黃仁勳抵上海參加答謝會 北京傳出通知大廠備購H200晶片

澤倫斯基突批台 學者籲烏：為助中發展軍武道歉

相關新聞

多國領導人接連訪陸 芬蘭總理歐爾波今晨飛抵北京

芬蘭總理歐爾波乘機25日凌晨抵達北京首都國際機場，開啟為期四天的訪問行程，歐爾波為今年開年來第四位訪問中國大陸的外國領袖...

大陸2026年經濟增長目標 預計仍將訂為5%左右

大陸各地進入地方「兩會」（人大、政協）時間。北京市長殷勇25日作政府工作報告，公布2025年北京全市地區生產總值（GDP...

解放軍報痛批張又俠：嚴重踐踏破壞軍委主席負責制

大陸國防部24日突然宣布中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查。中共解...

新聞幕後／張又俠、劉振立落馬 共軍未來「三期疊加」

都以為是驚悚的流言，誰料很快有了驚人的證實。中共中央軍委兩巨頭，軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，被指涉...

北京地方兩會 提促進京台交流合作

北京市市長殷勇今天在地方兩會做政府工作報告時指出，要優化京港、京澳全方位合作機制，促進京台交流合作。同時，他也提到，要鍛...

兩岸觀策／經貿連結逐漸脫鉤 將不以人的意志為轉移？

兩岸正漸行漸遠，不只是心靈距離，雙方主要經貿數字近幾年也呈現出這樣的趨勢。大陸海關總署日前公布的數據顯示，去年兩岸貿易總額首度突破3,000億美元大關，達到3143.3億美元。儘管貿易額創新高，但大陸市場對台灣的重要性卻正快速降低。中國大陸（含香港）長達22年作為台灣最大出口目的地的地位，2025年正式由美國取而代之。面對兩岸關係逐年反轉，近幾年經貿連結也漸漸脫鉤，兩岸接下來的互動趨勢，我們該如何觀察與看待？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。