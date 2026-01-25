北京地方兩會 提促進京台交流合作
北京市市長殷勇今天在地方兩會做政府工作報告時指出，要優化京港、京澳全方位合作機制，促進京台交流合作。同時，他也提到，要鍛造對黨忠誠的政治品格。
北京市第16屆人民代表大會第四次會議今天上午舉行。有關港澳與兩岸關係部分的論述，殷勇做出上述表示。
今年是中共「十五五」開局之年，有關經濟社會的表述格外受到關注。
報告提到，要大力發展「高精尖」產業。鞏固壯大實體經濟根基，推動積體電路重點項目擴產量產，高水準建設國際醫藥創新公園，全生態鏈推進綠色先進能源、新能源汽車、機器人、商業航天等重點項目；加快建設全球數位經濟標桿城市，全面實施「人工智能（慧）+」行動，建設國家人工智慧應用中試基地；推進未來產業先導區建設，培育6G、量子科技、生物製造等新增長點；推動傳統產業提質升級，促進製造業數智化轉型。
報告提出，深入實施基礎研究領先和關鍵核心技術攻堅行動，建強國家實驗室等戰略科技力量，圍繞腦機接口、高溫超導等領域建設一批新型研究創新平台，支持企業承擔更多科技攻關任務。繼續發揮中關村示範引領作用，推出新一批先行先試改革舉措，加快打造世界領先科技園區。
殷勇還說，今年，北京將實施穩崗擴容提質行動，城鎮新增就業不少於28萬人。穩定高校畢業生等重點群體就業，提供不少於10萬個高校畢業生就業崗位，保持零就業家庭動態清零。
在政治表述部分，殷勇表示，要牢記「看北京首先要從政治上看」，堅定擁護「兩個確立」，堅決做到「兩個維護」，始終在思想上、政治上、行動上與「以習近平同志為核心的黨中央」保持高度一致。
