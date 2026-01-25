北京地方兩會 提促進京台交流合作

兩岸正漸行漸遠，不只是心靈距離，雙方主要經貿數字近幾年也呈現出這樣的趨勢。大陸海關總署日前公布的數據顯示，去年兩岸貿易總額首度突破3,000億美元大關，達到3143.3億美元。儘管貿易額創新高，但大陸市場對台灣的重要性卻正快速降低。中國大陸（含香港）長達22年作為台灣最大出口目的地的地位，2025年正式由美國取而代之。面對兩岸關係逐年反轉，近幾年經貿連結也漸漸脫鉤，兩岸接下來的互動趨勢，我們該如何觀察與看待？

