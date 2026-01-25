大陸2026年經濟增長目標 預計仍將訂為5%左右

大陸各地進入地方「兩會」（人大、政協）時間。北京市長殷勇25日作政府工作報告，公布2025年北京全市地區生產總值（GDP）達人民幣5.2兆元、增長5.4%、高於大陸全國0.4個百分點，2026年全市GDP則預期增長5%左右，這也為大陸2026年經濟增長目標釋出訊息。

綜合新京報、北京商報等報導，殷勇25日在北京兩會上做出前述表述。殷勇表示，今年工作上將主動對接國際高標準經貿規則，促進外貿提質增效，支持汽車、生物醫藥等優勢領域產品出口，用好不同開放平台，吸引更多優質外資項目落地。

殷勇介紹未來十五五規劃提及，從創新、協調、綠色、開放、共享、安全六個維度設置了29項主要指標，包括：地區生產總值年均增速4.5%至5%、努力爭取更好結果，全員勞動生產率達58萬元/人左右，全社會研發投入佔比6%以上，城市副中心和平原新城地區生產總值年均增長5%以上，服務貿易年均增速5%左右，城鎮調查失業率控制在5%以內。

殷勇稱，今年北京將優化實施「兩重」項目，面向民間資本推介重大項目總投資不低於人民幣2,000億元。加快建設全球數字經濟標竿城市，全面實施「人工智能+」行動，建設國家AI應用中試基地；推進未來產業先導區建設，培育6G、量子科技、生物製造等新增長點；推動傳統產業提質升級，促進製造業數智化轉型。

在穩就業上，北京今年將實施穩崗擴容提質行動，城鎮新增就業不少於28萬人。穩定高校畢業生等重點群體就業，提供不少於10萬個高校畢業生就業崗位，保持零就業家庭動態清零。

殷勇提及2025年北京市經濟成績與亮點政績，他指出，2025北京全市地區一般公共預算收入增長4.8%，城鎮調查失業率4.1%，居民人均可支配收入實際增長4.4%；北京地鐵總里程達909公里、居大陸全國首位。北京深化交通綜合治理，開通3條地鐵新線、新增運營里程30公里，總里程達909公里、居全國首位。

但殷勇也說，過去一年工作中仍然有不少問題和不足，不確定難預料因素增多，中小微企業生產經營困難，穩增長壓力大，部分政策落地偏慢、效果不及預期，需要採取有效措施解決。

2026年廣東人大預計在26日開幕，上海市級兩會預計在2月上旬召開。