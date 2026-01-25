芬蘭總理訪中 格陵蘭風波下北京藉機拉攏美國盟友

快訊

中央社／ 台北25日電

芬蘭總理歐爾波今日對中國展開正式訪問。外媒指出，在美國總統川普揚言購買格陵蘭、引發盟友不安之際，北京正試圖把握時機，拉攏西方國家。加拿大總理卡尼日前才結束訪中行程，英國首相施凱爾也預計本月底訪問中國。

中國官媒新華社報導，芬蘭總理歐爾波（PetteriOrpo）25日抵達北京，開始對中國進行為期4天的正式訪問。格陵蘭風波持續之際，外界關注歐爾波此行是否談論北極相關合作。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）17日才結束對中國的訪問，並與中國達成關於電動車和芥花籽關稅的貿易協議。另外，據港媒報導，英國首相施凱爾（KeirStarmer）將於29日起訪中3天。英國政府在20日批准中國在倫敦興建巨型使館，被視為有助緩和兩國關係的舉措。

華爾街日報中文網23日報導，隨著川普揮舞關稅大棒，並一度威脅要用武力從長期盟友丹麥手中奪取格陵蘭島，中國看到了機會，一方面譴責川普試圖購買格陵蘭，另一方面以「可靠的貿易夥伴關係」為誘餌拉攏美國的盟友。

報導指出，美國部分傳統盟友在謹慎向北京靠攏的同時，也清楚地知道，脫離美國陣營，可能落入另一個超級大國之手。

卡尼日前在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）上發表演講時稱，「在一個大國競爭的世界裡，處於中間地帶的國家面臨一個抉擇，要麼爭相討好，要麼聯合起來以開闢一條有影響力的第三條路。」

卡尼指出，加拿大必須「從根本上調整戰略姿態」。川普曾表示想吞併加拿大，把加拿大變成美國「第51個州」。

牛津大學（University of Oxford）副教授卡萊（Maria Adele Carrai）表示，「我們可以看到中等強國正在對沖風險。」他們並沒有與中國結盟，而是在開啟新的對話、新的聯盟和新的區域夥伴關係。投資和貿易也比以往更加多元化。

倫敦國王學院（King’s College London）中國問題學者Olivia Cheung說，「北京方面將跨大西洋關係出現的裂痕視為機會。」中國希望改善與主要貿易夥伴的關係，換取實際利益，尤其體現在貿易壁壘的降低，如中國與加拿大達成的協議。

報導還提到，除了施凱爾本月即將訪問中國之外，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）預計下月前往中國。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾於去年12月初訪中。

相關新聞

解放軍報痛批張又俠：嚴重踐踏破壞軍委主席負責制

大陸國防部24日突然宣布中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查。中共解...

多國領導人接連訪陸 芬蘭總理歐爾波今晨飛抵北京

芬蘭總理歐爾波乘機25日凌晨抵達北京首都國際機場，開啟為期四天的訪問行程，歐爾波為今年開年來第四位訪問中國大陸的外國領袖...

張又俠、劉振立落馬 學者：對習近平第4任連任鋪路

中共軍委副主席張又俠、軍委委員兼軍委聯合參謀部參謀長劉振立昨天落馬，學者解讀，這應該是中共建軍多年來「最大的震撼」，但應...

觀察站／張又俠被抓 恐有更深政治問題

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠不是一般人，他與其他落馬的將領不同，張又俠不僅是習近平同鄉，習、張兩家還有兩代交...

新聞幕後／張又俠、劉振立落馬 共軍未來「三期疊加」

都以為是驚悚的流言，誰料很快有了驚人的證實。中共中央軍委兩巨頭，軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，被指涉...

兩岸觀策／經貿連結逐漸脫鉤 將不以人的意志為轉移？

兩岸正漸行漸遠，不只是心靈距離，雙方主要經貿數字近幾年也呈現出這樣的趨勢。大陸海關總署日前公布的數據顯示，去年兩岸貿易總額首度突破3,000億美元大關，達到3143.3億美元。儘管貿易額創新高，但大陸市場對台灣的重要性卻正快速降低。中國大陸（含香港）長達22年作為台灣最大出口目的地的地位，2025年正式由美國取而代之。面對兩岸關係逐年反轉，近幾年經貿連結也漸漸脫鉤，兩岸接下來的互動趨勢，我們該如何觀察與看待？

