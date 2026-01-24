快訊

觀察站／張又俠被抓 恐有更深政治問題

聯合報／ 本報記者陳言喬

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠不是一般人，他與其他落馬的將領不同，張又俠不僅是習近平同鄉，習、張兩家還有兩代交情，以張又俠的官職、加上與習的特殊關係，如今官宣他嚴重「違紀違法」應只是表面，可能還有更深層次的政治問題。

張又俠是陝西渭南人，習近平是陝西富平縣（隸屬渭南市），兩人是同鄉不說，他們的父輩更是親密戰友。張又俠的父親張宗遜是中共開國上將，習近平的父親習仲勳官至國務院副總理。一九四○年代，兩人一是司令員、一是政委，共同戍守陝甘寧邊區，並曾擊敗國軍部隊，讓毛澤東大為滿意。

因為有這層關係，張又俠才能成為習近平在軍中的左右手，且相比其他軍委副主席，張又俠是掌有實權的軍委副主席，他自中共十九大後即擔任中央軍委副主席。二○二二年十月，中共二十大，已七十二歲的張又俠繼續擔任軍委副主席，讓外界頗訝異，也顯見習近平對他的重視與對他的放心。

但如今，連張又俠有這樣特殊關係的高官都被抓，習近平身邊恐無再能讓他信任的人。

