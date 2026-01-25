快訊

軍演後今年首遭！陸海警闖金門海域 警告我海巡艇勿近

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸4艘海警船24日上午駛入金門水域，我海巡巡防艇採一對一併航監控，圖近方為我海巡艇，遠方為中共海警船。圖／海巡署金馬澎分署提供
大陸海警編隊昨天赴金門海域「執法巡查」，這是大陸去年年底展開環台軍演後，今年官方首度公布在金門附近海域首次執法巡查。陸委會主委邱垂正表示，中共海警船不斷侵入禁限制水域，這是敵意與不友善，對兩岸關係良性互動沒有任何幫助。

大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶昨天表示， 廿四日福建海警於金門附近海域依法開展常態執法巡查。切實維護包括台灣在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

大陸海警也發布在金門附近海域執法巡查的畫面，福建海警人員告訴我方海巡署一百噸級巡防艇稱：「金門一○○八三船，我是福建海警一四五三三艇，你船持續向我危險接近，已威脅我航行安全，請與我保持三鏈（約五五五公尺）以上距離，現對你提出嚴重警告。」

我海巡署金馬澎分署表示，昨天上午九時左右，大陸四艘海警船隻，採兩兩一組方式，分別自料羅東南東方及烈嶼南方，先後航入金門限制水域。海巡署預置的四艘巡防艇立即趨前，採取「一對一」併航監控方式，嚴密掌握其動向，並強勢要求對方立即轉向離開。

在海巡艇全程監控、拒止及持續驅離下，大陸海警船編隊於十一時許全數航出金門限制水域，未再深入我方水域。

陸委會主委邱垂正表示，海警船的入侵對金廈小三通帶來負面威脅，請中國大陸在新的一年少點敵意，多點善意，共同為小三通新氣象負起應有責任。

