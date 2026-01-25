聽新聞
0:00 / 0:00
高規格出訪 英財相、商貿大臣將隨施凱爾赴陸
路透報導，英國財政大臣里夫斯、商業與貿易大臣凱爾等多名內閣成員，將於一月廿九日陪同英國首相施凱爾訪問中國，這凸顯了在跨大西洋關係緊張之際，英國為加強與世界第二大經濟體的關係所做的努力。
報導稱，這將是自二○一八年以來英國首相首次訪問中國。英國政府決定派遣兩位最高級的官員和商務大臣前往，這顯示英國政府對此次訪問的重視程度。這次訪問正值英國與其傳統最親密的盟友美國之間因川普總統在貿易和國防問題上難以預測的做法而關係緊張之際。英國希望與中國建立更緊密的經貿關係。
路透引述知情人士消息稱，隨行商務代表團成員中，包括歐洲最大銀行匯豐銀行董事長布倫丹．納爾遜。
報導稱，英國希望向中國出售商品包括退休金、保險和財富管理服務等金融服務產品。雖然中國被禁止在英國投資如核電廠等某些領域，但中國已在英國投資再生能源、基礎設施和房地產。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言