觀察站／川普盲動 逼傳統盟友轉向陸

二○二六年開年以來，西方多國政要陸續訪問中國大陸，他們拋棄以往對大陸的人權批評，接受大陸框定的「一個中國」，且不再談台海，起因在美國總統川普的「盲動」，裂解了盟友，讓大陸的外交與經貿進一步突圍。

如果不算去年十一月西班牙國王、十二月法國總統馬克宏訪華，今年不滿一個月，已有愛爾蘭總理馬丁、南韓總統李在明、加拿大總理卡尼來訪，加上今天到訪的芬蘭總理歐爾波、下周的英國首相施凱爾，還有接下來的德國總理梅爾茨，代表世界主要國家紛紛重啟與大陸關係。

許多國家來訪前透過媒體都說是要加深與大陸的經貿關係，例如加拿大總理卡尼稱，與北京保持良好關係成為當前必要一環。他們看好的是大陸潛在的經濟動能，希望在這不確定的國際環境下，改與比較穩定的大陸作生意。

其中一個主要觀察點即在，大陸日前公布二○二五年經濟成長五%，達到政府目標，以及去年出口順差破一兆美元的驚人成績。有學者解讀，大陸能在與美國的空前貿易戰中實現五%的經濟增速，本身就是勝利。各國也會好奇，大陸是憑藉什麼「法寶」，能力抗美國極限施壓。

這些美國傳統盟友認為，此前追隨美國對華發起貿易戰、科技戰，對中方實施制裁，但最終不僅沒占到任何便宜，反而被美國加徵關稅，現在「既然美國六親不認，自然沒有必要再繼續對華打貿易戰」。這是各國迫切要與中方緩和關係，取消此前對華制裁，要與大陸展開合作的主因。

尤其川普在最近的達沃斯論壇上，把這些盟友罵了一個遍，罵歐洲在阿富汗戰爭時「袖手旁觀，遠離前線」；罵加拿大因為美國才存在（意指不知感恩）；還嘲諷馬克宏的太陽眼鏡等。

川普對盟友的羞辱，以及反覆使用威脅和交易的策略，讓很多國家認為美國不再是可靠盟友，更加促使他們尋找新的合作夥伴，世界第二大經濟體的中國大陸自然成了他們主要接觸對象，大陸也順勢而為，在台灣問題、經貿談判要求對方做出更多讓步。