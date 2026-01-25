快訊

外帶也不行？甜甜圈店「拒接待12歲以下孩童」引爭議 店家澄清遭罵翻

聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／川普盲動 逼傳統盟友轉向陸

聯合報／ 本報記者陳言喬
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

二○二六年開年以來，西方多國政要陸續訪問中國大陸，他們拋棄以往對大陸的人權批評，接受大陸框定的「一個中國」，且不再談台海，起因在美國總統川普的「盲動」，裂解了盟友，讓大陸的外交與經貿進一步突圍。

如果不算去年十一月西班牙國王、十二月法國總統馬克宏訪華，今年不滿一個月，已有愛爾蘭總理馬丁、南韓總統李在明加拿大總理卡尼來訪，加上今天到訪的芬蘭總理歐爾波、下周的英國首相施凱爾，還有接下來的德國總理梅爾茨，代表世界主要國家紛紛重啟與大陸關係。

許多國家來訪前透過媒體都說是要加深與大陸的經貿關係，例如加拿大總理卡尼稱，與北京保持良好關係成為當前必要一環。他們看好的是大陸潛在的經濟動能，希望在這不確定的國際環境下，改與比較穩定的大陸作生意。

其中一個主要觀察點即在，大陸日前公布二○二五年經濟成長五%，達到政府目標，以及去年出口順差破一兆美元的驚人成績。有學者解讀，大陸能在與美國的空前貿易戰中實現五%的經濟增速，本身就是勝利。各國也會好奇，大陸是憑藉什麼「法寶」，能力抗美國極限施壓。

這些美國傳統盟友認為，此前追隨美國對華發起貿易戰、科技戰，對中方實施制裁，但最終不僅沒占到任何便宜，反而被美國加徵關稅，現在「既然美國六親不認，自然沒有必要再繼續對華打貿易戰」。這是各國迫切要與中方緩和關係，取消此前對華制裁，要與大陸展開合作的主因。

尤其川普在最近的達沃斯論壇上，把這些盟友罵了一個遍，罵歐洲在阿富汗戰爭時「袖手旁觀，遠離前線」；罵加拿大因為美國才存在（意指不知感恩）；還嘲諷馬克宏的太陽眼鏡等。

川普對盟友的羞辱，以及反覆使用威脅和交易的策略，讓很多國家認為美國不再是可靠盟友，更加促使他們尋找新的合作夥伴，世界第二大經濟體的中國大陸自然成了他們主要接觸對象，大陸也順勢而為，在台灣問題、經貿談判要求對方做出更多讓步。

美國 盟友 加拿大 川普 台灣問題 施凱爾 李在明

延伸閱讀

格陵蘭議題正在風頭浪尖 川普前幕僚想在上頭蓋資料中心受阻

川普怎麼變成這樣？前白宮OMB首席經濟學家：好懷念川普1.0

美國國防戰略未提台灣 學者：美中經貿、關稅較台海議題優先

總統還是鍵盤俠？ 川普怒發80帖 中網：川寶精力旺盛

相關新聞

張又俠落馬！軍事學者形容「中共建軍以來最大震撼」 但不影響對台演訓

中共軍委副主席張又俠、軍委委員兼軍委聯合參謀部參謀長劉振立，24日被宣布落馬，學者解讀，這應該是中共軍隊多年來，「一個最...

邱垂正視察水頭旅運大樓 向對岸喊話盼兩岸開啟良性互動

大陸委員會主委邱垂正昨日赴金門出席「小三通25週年未來展望座談會」，今天下午前往即將試營運的水頭港旅運大樓視察。他表示，...

3城市搜尋度增加！巴西將對大陸公民免簽 旅遊業看好帶動南美遊

巴西將對中國公民部分短期簽證類別實行免簽，中國旅遊業者看好將帶動民眾赴巴西與南美洲其他國家動機，免簽消息釋出後，里約熱內...

軍演後今年首遭！陸海警闖金門海域 警告我海巡艇勿近

大陸海警編隊昨天赴金門海域「執法巡查」，這是大陸去年年底展開環台軍演後，今年官方首度公布在金門附近海域首次執法巡查。陸委...

芬蘭總理訪陸 格陵蘭風波下 是否談北極話題受矚目

芬蘭總理歐爾波今天到訪中國大陸，是加拿大總理卡尼一月中訪華後另一個北極圈國家。在美國總統川普多次揚言將奪取位於北極圈大部...

觀察站／川普盲動 逼傳統盟友轉向陸

二○二六年開年以來，西方多國政要陸續訪問中國大陸，他們拋棄以往對大陸的人權批評，接受大陸框定的「一個中國」，且不再談台海...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。