芬蘭總理訪陸 格陵蘭風波下 是否談北極話題受矚目

芬蘭總理歐爾波今天到訪中國大陸，是加拿大總理卡尼一月中訪華後另一個北極圈國家。在美國總統川普多次揚言將奪取位於北極圈大部的格陵蘭島下，歐爾波到訪是否談論北極事務合作已引起關注。大陸外交部發言人郭嘉昆先前表示，雙方將就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。

大陸外交部與商務部日前發布消息，歐爾波此行將與大陸國家主席習近平會見、與國務院總理李強會談、與人大委員長趙樂際會見等活動。商務部發言人還說，歐爾波此次將率廿多家企業高管隨訪，涵蓋機械、森工、創新、清潔能源、食品等芬蘭優勢領域，充分體現芬方對深化雙邊經貿關係的強烈意願。訪問期間，雙方將簽署「關於加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄」，雙方企業還將簽署多項商業合作協議。

外媒報導，芬蘭政府表示，歐爾波總理此行與中國的合作主要集中在對綠色轉型至關重要的領域，雙邊夥伴關係的關鍵領域包括低碳經濟、循環經濟以及應對氣候變遷。歐爾波和芬蘭企業代表還將與中國商務部長王文濤會面。

這次隨行的芬蘭企業代表包括芬蘭航空及芬蘭礦產集團，或可能涉及北極合作。後者涉及芬蘭關鍵礦產，而芬蘭航空則涉及芬蘭的亞歐航線。

由於芬蘭是北極理事會成員，而中國是該理事會的觀察員，雙方多年來在北極事務上多有交集。二○一七年習近平訪問芬蘭及隨後芬蘭總理西比萊訪陸時，雙方曾明確表示要加強北極事務合作。包括將加強在北極海洋產業、北極地質學、海洋與極地科學研究（包括北極天氣和海冰監測與預報等）、環保技術、航運、海上安全（包括船舶監控及報告、資訊通訊技術）和旅遊業等北極的經濟和科技合作。

二○二五年十月十五日，芬蘭外交部常務國務秘書薩洛瓦拉對陸媒表示，芬蘭歡迎包括中國在內的參與方建設性地參與北極治理。而記者會的前二天，一艘自大陸寧波舟山港啟航經北極航道前往英國的伊斯坦布爾橋號貨輪剛走完中國第一次開闢的北極航線。

由於美國對盟友的鄙夷與關稅威脅、格陵蘭島事態激化等，芬蘭總理此行或有可能進一步促進中芬雙邊貿易，探討北極航道合作，重啟共同建設「冰上絲綢之路」的可能。