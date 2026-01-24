張又俠落馬！軍事學者形容「中共建軍以來最大震撼」 但不影響對台演訓

中共軍委副主席張又俠、軍委委員兼軍委聯合參謀部參謀長劉振立，24日被宣布落馬，學者解讀，這應該是中共軍隊多年來，「一個最大的震撼了」，但應不會影響到對台的常態演訓。也有學者認為，這些高層清洗恐會對中共軍隊應付例行計畫外的事件之能力有所衝擊，時間可能達三年。

對張、劉落馬，以及先前的軍委成員清洗，國防安全研究院特約研究員亓樂義向本報分析，這是中共軍委主席習近平全面清洗解放軍，不僅是上一輩，也包括軍改派的解放軍，整個全面洗牌、全面重整，算是軍改以來的最大的一次人事清洗，指標人物是張又俠。

他指出，軍隊從此開始應該很難再形成「小團夥」了，這種山頭勢力在上層結構被徹底清除。他也推測，張又俠跟劉振立應屬於「團夥問題」，儘管並不代表他們一定會叛國、叛黨、叛習，但問題是形成了一個團體，這本身就是一個錯誤，是不允許的。

另外一方面，他分析，新一代的解放軍，資歷比較淺的、有衝勁有幹勁的中階（中將以下）將領開始站位，提前要站到檯面，本來以為到了2027年換屆的時候，原本的人是否就平安下樁離開，沒想到提前（清洗），他也認為，這個是對習近平下一次第四任連任的「鋪路」。

而中共二十大後的中央軍委委員，現在扣除主席習近平，只剩下張升民一人，亓樂義指出，馬上就有一個問題，就是軍委的正常運轉應該怎麼運轉？尤其軍委有三大系統：軍令、軍政、紀檢，但現在除紀檢都沒人了，外界會擔心它是怎麼round的。但是亓樂義也認為，不能用外界的眼光或者西方的角度去看他，之後還得要觀察整個中央軍委的運作將如何運作而不會掉鏈子，這一點可能習近平要馬上要面對，也許他也有腹案，因為軍委本身就是軍委主席負責制。

他認為，只要不打仗，大概問題就不大，除非要有軍事行動，那可能會有影響。至於對台演訓的部分會有什麼變化？他表示，應不會影響，因為對台的演訓已經形成了某種規律了，任務部隊基本上已經確立了，每次來的也都差不多，大概就是100多架飛機，軍艦就是10幾艘，方向與科目也都差別不大，這種模式已經基本建立，所以叫常態化，除非它有很大的規模可能會有影響。而是不是短期內中共沒有對台大規模動武的可能性？他表示，2027年跟武統沒有關係，按照他們內部的資料，2027年其實是中共構建一體化聯合作戰的升級轉型，要做的是練內功，而不是對外用兵，所以2027年建軍百年的目標跟武統台灣、用兵無關。

國防安全研究院委任副研究員揭仲則分析說，儘管高層清洗，但若分析中共解放軍在台周邊例行演訓跟灰色地帶行為，並沒有多大變化，這主因是在蔡英文總統任內，中共中央軍委就把例行性演訓逐步授權給東部戰區規劃執行，東部戰區指參人員已形成一套作業模式，但清洗對整體戰力影響仍存在，因接替人選的歷練與經驗普遍低於前任，未來中共解放軍應付例行計畫外，事先無法預期的重大突發事件的能力將受影響，或使誤判機率增加。

他說，相關非預期事件如大型災害、或比如十餘年前日本國有化釣魚台爭議時的舉措等。主要是習近平軍改後，一定規模以上軍隊行動都要跨單位合作，若要發動大規模行動，需要很多單位協調，但現在所有高司單位的人都被請出去了，不但如此，掌管軍隊的行政管理如各軍司令部狀況都很慘，很多原本是上將的職位，現在都是中將代理。

揭仲強調，現在這些上來代理的中將，絕大多數自少將升任中將不超過兩年，但是現在就幹起上將的事情，例如目前主持中共海軍司令部的參謀長，2024年底才由少將晉升為中將。整體來說，他認為這不但會影響到解放軍應付例行計畫之外的大型事件的能力，對接下來解放軍的建軍備戰也會產生一定的影響，這個影響可能會持續三年左右。必須要等這一批倉促之間突然間爬到高位的新科中將逐漸熟悉相關的業務之後，有些作業能量才會慢慢恢復。