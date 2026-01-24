3城市搜尋度增加！巴西將對大陸公民免簽 旅遊業看好帶動南美遊

巴西將對中國公民部分短期簽證類別實行免簽，中國旅遊業者看好將帶動民眾赴巴西與南美洲其他國家動機，免簽消息釋出後，里約熱內盧、聖保羅、巴西利亞等3城市搜尋度激增。

據新華社24日報導，巴西總統府23日發布公告指出，將對中國公民部分短期簽證類別實行免簽，以回應中國對巴西公民實施的免簽政策；政策實施日期有待公布。

據澎湃新聞24日報導，中國旅遊業看好免簽措施將拉動民眾赴巴西與南美洲其他國家動機。春秋旅遊副總經理周衛紅表示，近幾年中國公民赴包括巴西在內的南美洲國家旅遊意願呈現向上趨勢，巴西旅遊資源豐富，很受中國遊客歡迎。

周衛紅說，在巴西對中國公民實行免簽政策後，推估將鼓勵遊客的出遊意願，增加南美洲旅遊產品中巴西所占的天數，甚至會刺激業者推出巴西深度旅遊產品。

線上旅遊平台「去哪兒」搜尋資料顯示，巴西將對中國公民實行免簽政策的消息釋出後，帶動巴西旅遊相關網路搜尋激增；里約熱內盧、聖保羅、巴西利亞為搜尋度前3大城市，搜尋度均較上週同期成長5倍以上。

以里約熱內盧為例，截至24日上午9時，飛往里約熱內盧搜尋度較前一小時增長27%，北京、上海、廣州、杭州、深圳是前5大熱門出發地。

去哪兒旅行大數據研究院研究員楊涵分析，巴西是近年旅遊熱度成長迅速的長線出境旅遊目的地之一，農曆春節假期即將到來，數據資料顯示，巴西躋身機票預訂成長速度最快國家第6名，免簽政策將降低出遊門檻，有望增加民眾前往巴西旅遊動機。