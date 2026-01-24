解放軍高層屢遭清洗 學者分析：習近平恐想長久執政

中共中央軍委副主席張又俠，中央軍委劉振立遭中共中央立案審查調查。學者楊太源分析，中共領導人習近平除開鍘解放軍上將，也正清洗中、少將階層將領，為的是權力穩固，更可能為了未來5年至10年的長久執政做準備。

學者林穎佑分析，面對解放軍高層人事屢遭鉅變，台灣軍方可善加把握契機，強化轉型。

根據中國國防部官網，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，中共中央決定對張又俠、劉振立立案審查調查。

社團法人安全台灣學會理事長楊太源告訴中央社記者，習近平現在全面清洗解放軍各階層將領，因為懷疑將領對他不夠忠誠，顯示他只要軍隊「姓習」，要的是權力穩固，更可能為了未來5年至10年的長久執政做準備。

針對解放軍高階將領人事動盪，楊太源表示，對於解放軍內部一定有影響，但軍隊還是存在，也代表習近平有把握軍隊不會亂，才會處理高階將領，透過目前軍委副主席張升民的軍紀委系統，牢牢掌握解放軍，而對於台灣軍方來說，應該趁此時強化國防建設。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑說，自習近平掌權後，前中共總書記胡錦濤時代的中央軍委徐才厚郭伯雄；中共第18、19屆的中央軍委張陽、房峰輝；第20屆中共中央軍委出身火箭軍的魏鳳和、前國防部長李尚福、與習近平在福建有共事經驗的苗華等人紛紛落馬。

林穎佑說，觀察上述被撤職、開除黨籍的中共中央軍委，無論軍種或有無地域關係都無一倖免，雖然外界過去傳聞習近平坐擁太子黨依靠，但此次解放軍開國上將張宗遜的兒子張又俠遭立案審查，顯示紅二代、軍二代的人際連結對習近平來說都沒有用。

目前中共中央軍事委員會僅剩軍委主席習近平和副主席張升民，其他軍委委員均已落馬；林穎佑說，這是史無前例的狀況，且張升民是政工軍紀委體系，亦即中央軍委目前沒有野戰部隊帶兵經歷的軍委在任，凸顯習近平目前對解放軍是「軍隊內部穩定，高於外部作戰」。

針對解放軍高層動盪對台海的影響，林穎佑表示，解放軍對台灣的聯合戰備警巡、海空軍例行演習等作為仍將持續，但會呈現戰術上積極，戰略上趨於保守的姿態。

林穎佑說，現在中央軍委內僅習近平和張升民2人，顯示習近平執行類似前蘇聯領導人史達林式的恐怖統治，對於高階將領沒有絕對信任，也不管先前的關係，而是回歸習近平對於各將領的信任度與忠誠度，這有可能使解放軍回到「先求紅，再求專」的狀況，會讓解放軍即使有先進裝備，但內在的人事問題成為作戰隱憂。

林穎佑表示，中共領導人習近平已是「孤家寡人」狀態，以恐怖統治方式統領解放軍；面對解放軍高層人事屢遭鉅變時刻，正是台灣軍方強化轉型的契機，正可整合磨練台灣軍方引入大量的新式裝備與武器，推動國防轉型。