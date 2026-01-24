共軍大清洗！張又俠、劉振立落馬 中央軍委7人領導班子剩2人

共軍再傳大清洗，中國國防部今天通報，中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查。至此，2022年組成的20屆中央軍委7人領導班子，已有5人落馬，僅剩主席習近平、副主席張升民2人。

張又俠是習近平2012年掌權以來，第4名被拿下的中央軍委副主席。在此之前，郭伯雄、徐才厚、何衛東相繼落馬。

近日盛傳張又俠、劉振立同時落馬。中共20日上午舉行「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班」開班式，央視新聞聯播畫面顯示，現任中央政治局委員的張又俠缺席，反而是並非中央政治局委員的另一名中央軍委副主席張升民坐在台下第1排。

央視報導出席開班式重要人員，在中央軍委部分只提到「中央軍委副主席」出席，沒有提到「軍委委員」出席，顯示劉振立也缺席。

張又俠與劉振立最後一次公開露面是2025年12月22日，他們出席中央軍委舉行的晉升上將軍銜儀式。除了2名新上將，當天僅4名上將出席儀式，另外2名是張升民以及國防部長董軍，較2024年底晉銜儀式少了16名上將。

據星島日報，現年75歲的張又俠是「紅二代」，父親是開國上將張宗遜。張又俠1950年出生於北京，陝西人，曾先後兩次參與中越邊境戰爭，有出色表現，是中國現役少數參加過實戰的將領，曾任瀋陽軍區司令員，2012年中共18大後擔任總裝備部部長，2017年19大升任軍委副主席，並於2022年的20大連任。

劉振立現年61歲，河北欒城人，曾任原北京軍區38集團軍軍長、武警部隊參謀長、陸軍參謀長、陸軍司令員。2022年10月任20屆中央委員、中央軍委委員；2023年3月任中央軍委聯合參謀部參謀長。

20屆中共中央軍事委員會7人領導班子於2022年10月23日組成。兩年多來，國防部長李尚福、軍委政治工作部主任苗華、中央軍委副主席何衛東相繼落馬，如今張又俠和劉振立被查，中央軍委只剩下主席習近平與副主席張升民2人。

海外社群盛傳，中共中央委員、前中央軍委辦公廳主任鍾紹軍中將也在這一波高層清洗被帶走。他最後公開露面是在2025年10月舉行的四中全會。今天在百度搜索鍾紹軍未顯示其簡歷，僅顯示極少量訊息；搜索微博更是完全不顯示結果。

據星島日報不完全統計，中共20大以來，不到3年已有28名上將落馬、失蹤，去年10月四中全會，軍方中央委員缺席率高達63%，其中22人是上將。