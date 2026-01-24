邱垂正視察水頭旅運大樓 向對岸喊話盼兩岸開啟良性互動

大陸委員會主委邱垂正昨日赴金門出席「小三通25週年未來展望座談會」，今天下午前往即將試營運的水頭港旅運大樓視察。他表示，新旅運大樓不僅是小三通的重要節點，更是台灣面向兩岸的「重要國門」，期盼在硬體升級之外，也能為兩岸關係開啟新的良性互動契機。

邱垂正今天下午2時許抵達水頭港旅運大樓，隨即聽取金門縣港務處長許嘉興簡報後，在相關人員陪同下實地走訪出入境動線，了解整體規畫與未來運作模式。他對新大樓空間寬敞、功能完整及動線順暢表達肯定，並指出，水頭港是許多旅客進出台灣的第一站，也是展現國家治理與公共建設成果的重要門面。

至於媒體詢問邱垂正為新大樓打幾分？邱垂正表示，大樓規畫與建設的用心大家都看得到，至於應該打幾分，應交由實際使用的民眾來評價。

邱垂正指出，水頭港旅運大樓將於2月3日展開試營運，正逢春運高峰，未來可望讓往返金廈小三通的旅客感受到更便利與溫馨的服務品質；他也強調，這項建設是中央與地方攜手合作的成果，象徵金門在兩岸交流中持續扮演關鍵角色。

適逢小三通通航25週年，邱垂正表示，期待小三通未來能有新氣象、新發展，並希望自2026年起，兩岸能逐步恢復理性溝通，開啟良性互動，為台灣與區域的和平穩定注入正向力量。

針對大陸海警日前宣稱在金門周邊海域進行「常態執法巡查」，邱垂正也清楚表達政府立場，他指出，大陸海警船頻繁進入我方禁限制水域，屬於具敵意且不友善的行為，不僅無助於兩岸關係改善，也對金廈小三通及金門居民的生活安寧造成威脅。

邱垂正呼籲對岸，若真心希望兩岸交流能持續推進，就應以善意與理性回應金門所展現的努力，而非透過海警船進入禁限制水域製造緊張；他強調，金門已以完善的公共建設與制度展現和平交流的誠意，對岸更應珍惜得來不易的穩定局勢，避免破壞小三通長期累積的互信基礎。