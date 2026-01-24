涉嫌嚴重違紀違法 中共軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立被查

大陸國防部發布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。

張又俠、劉振立被立案審查調查有跡可循。中共20日召開省部級主要領導幹部研討班，央視新聞聯播顯示，中央軍委副主席張又俠、中央組織部長石泰峰、前新疆書記馬興瑞及國務院副總理何立峰等4名政治局委員未出席，除何立峰出國訪問，其餘3人原因不明。而中央軍委委員劉振立也缺席。

目前中共中央軍委只剩下主席習近平和軍委委員張升民。

大陸國防部發布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立（圖）涉嫌嚴重違紀違法，被立案審查調查。圖／路透社資料照

【中央社／台北24日電】

據中國國防部官網，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，中共中央決定對張又俠、劉振立立案審查調查。

張又俠於1950年7月生，陝西渭南人，1968年12月入伍，1969年5月加入中國共產黨，軍事學院基本系畢業，大專學歷。

劉振立於1964年8月出生，河北欒城人，1983年9月入伍，1984年4月加入中國共產黨，國防大學中青年領導幹部培訓班研究生學歷，軍事學碩士學位，2010年12月晉升為少將軍銜。