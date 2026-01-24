聽新聞
0:00 / 0:00
涉嫌嚴重違紀違法 中共軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立被查
大陸國防部發布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。
張又俠、劉振立被立案審查調查有跡可循。中共20日召開省部級主要領導幹部研討班，央視新聞聯播顯示，中央軍委副主席張又俠、中央組織部長石泰峰、前新疆書記馬興瑞及國務院副總理何立峰等4名政治局委員未出席，除何立峰出國訪問，其餘3人原因不明。而中央軍委委員劉振立也缺席。
目前中共中央軍委只剩下主席習近平和軍委委員張升民。
【中央社／台北24日電】
據中國國防部官網，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，中共中央決定對張又俠、劉振立立案審查調查。
張又俠於1950年7月生，陝西渭南人，1968年12月入伍，1969年5月加入中國共產黨，軍事學院基本系畢業，大專學歷。
劉振立於1964年8月出生，河北欒城人，1983年9月入伍，1984年4月加入中國共產黨，國防大學中青年領導幹部培訓班研究生學歷，軍事學碩士學位，2010年12月晉升為少將軍銜。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言