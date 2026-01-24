香港長和據報擬將海外港口資產分拆出售

外媒報導，香港長和集團就出售海外港口資產一事正探討新方案，擬將43個海外港口資產分拆出售，並採用不同的所有權結構。中國國企中國遠洋在與北京立場更一致的地區，如非洲的港口，會有較大的股權。

香港長和集團去年3月宣布擬將43個海外港口資產，包括巴拿馬運河兩端的港口，售予美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）及義大利企業地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company，MSC）組成的財團。

此舉引起中國當局不滿，指交易要經當局審查。其後長和邀請中國國企中國遠洋加入收購方，希望獲得中國批准交易。

路透社及香港明報近日引述報導，長和擬將分布於23個國家的43個海外港口資產分拆出售，並採用不同的所有權結構。

在建議的新方案下，中國遠洋可以在與北京立場更一致的地區，如非洲的港口，擁有較大的股權。貝萊德及地中海航運在其他港口資產上擁有較大的控制權。

報導指，中國當局已向中國遠洋表明可以接受此種結構。方案目前仍在初步階段，並未最終定案。

報導引述消息指，美國今年1月逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動，加劇了北京對拉丁美洲局勢日益不明朗的擔憂。

報導表示，長和拒絕回應置評請求。中國遠洋、貝萊德及地中海航運並未立即回應置評請求。