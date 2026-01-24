快訊

萬華78年老字號「原汁排骨大王」將熄燈！ 最後朝聖到這天 當地人說真相

洪榮宏岳母驚爆走絕路 情況危急！嫩妻痛曝搶救狀況

NET送愛17年！封館陪南投弱勢兒童挑新衣「過年不怕冷了」

香港長和據報擬將海外港口資產分拆出售

中央社／ 台北24日電

外媒報導，香港長和集團就出售海外港口資產一事正探討新方案，擬將43個海外港口資產分拆出售，並採用不同的所有權結構。中國國企中國遠洋在與北京立場更一致的地區，如非洲的港口，會有較大的股權。

香港長和集團去年3月宣布擬將43個海外港口資產，包括巴拿馬運河兩端的港口，售予美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）及義大利企業地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company，MSC）組成的財團。

此舉引起中國當局不滿，指交易要經當局審查。其後長和邀請中國國企中國遠洋加入收購方，希望獲得中國批准交易。

路透社及香港明報近日引述報導，長和擬將分布於23個國家的43個海外港口資產分拆出售，並採用不同的所有權結構。

在建議的新方案下，中國遠洋可以在與北京立場更一致的地區，如非洲的港口，擁有較大的股權。貝萊德及地中海航運在其他港口資產上擁有較大的控制權。

報導指，中國當局已向中國遠洋表明可以接受此種結構。方案目前仍在初步階段，並未最終定案。

報導引述消息指，美國今年1月逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動，加劇了北京對拉丁美洲局勢日益不明朗的擔憂。

報導表示，長和拒絕回應置評請求。中國遠洋、貝萊德及地中海航運並未立即回應置評請求。

巴拿馬運河 北京

延伸閱讀

香港教職博覽海內外逾860機構參展 港生盼北上 港漂想留

香港好味指南「行到邊，食到邊」 50名廚帶路嘗全港250店

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

貝萊德：持續偏好風險資產 維持減碼長天期美國公債

相關新聞

英國財政大臣里夫斯、商貿大臣凱爾將隨英首相訪陸 匯豐銀行董座同行

據路透社，英國財政大臣雷切爾．里夫斯將於下週陪同英國首相施凱爾訪問中國，這凸顯了在跨大西洋關係緊張之際，英國為加強與世界...

中俄副外長亞太事務磋商 一致認為應加強在亞太地區戰略協作

據大陸外交部網站，大陸外交部副部長孫衛東昨23日在北京與俄羅斯副外交部長魯登科舉行中俄亞太地區事務磋商。雙方就亞太地區情...

陸代表在聯合國人權理事會闡述立場：反對借人權問題干涉伊朗內政

據新華社，聯合國人權理事會23日召開特別會議討論伊朗人權狀況。大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表賈桂德闡述...

與習近平通話後 巴西總統魯拉宣布對中國公民短簽類別實施免簽

據央視新聞客戶端，當地時間1月23日，巴西總統魯拉宣布，巴西將對中國公民部分短期簽證類別實施免簽，回應中國自2025年起...

香江風情／港官炫權後「被歡送」為何港府快刀斬亂麻？

香港政府駐天津聯絡處主任鄭震生，喜歡在社交平台上展示多姿多采的生活，不僅愛半裸著炫肌，還以受種種禮遇來炫耀其權勢了得。被曝光後主管部門本有大事化小動作，但很快逆轉，鄭的主任職位不保，還可能去廉政公署喝咖啡。事件還可能往上延燒，令港府要歡送兩個重要職位的局長，港府又因何要重手快刀斬亂麻？想來大致有四重壓力……

海基會新董座蘇嘉全：盼兩岸常態化交流

海基會董事長懸缺20多天後，董監事會昨（23）日正式選舉蘇嘉全擔任董事長，蘇嘉全表示期盼恢復兩岸常態化交流，只要對岸領導...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。