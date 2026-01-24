英國財政大臣里夫斯、商貿大臣凱爾將隨英首相訪陸 匯豐銀行董座同行

據路透社，英國財政大臣雷切爾．里夫斯將於下週陪同英國首相施凱爾訪問中國，這凸顯了在跨大西洋關係緊張之際，英國為加強與世界第二大經濟體的關係所做的努力。

報導稱，英國希望向中國出售的商品包括退休金、保險和財富管理服務等金融服務產品、豪華汽車和服裝以及威士忌。雖然中國被禁止在英國投資例如核電廠和核心移動網絡等的某些領域，但中國已在英國投資於再生能源系統、基礎設施和房地產。

據三位知情人士向路透社透露，里夫斯將於下週與史塔默和商界領袖一同訪問中國，這將是自2018年以來英國首相首次訪問中國。一位消息人士稱，里夫斯將與商業與貿易大臣彼得．凱爾一同出訪，但兩人的行程安排將與首相分開。此前，他們的訪問行程並未見諸報端。

報導稱，這次訪華正值美中關係緊張之際，施凱爾這次訪問是在加拿大總理馬克·卡尼上週訪問北京之後進行的。卡尼在訪問中盛讚了加中關係的改善以及中國國家主席習近平的領導。

路透報導稱，英國政府決定派遣兩位最高級的官員和商務大臣前往，這顯示英國政府對此次訪問的重視程度。這次訪問正值英國與其傳統最親密的盟友美國之間因川普總統在貿易和國防問題上難以預測的做法而關係緊張之際。英國希望與中國建立更緊密的經貿關係，以提振經濟。

此前，施凱爾承諾將透過投資公共服務和經濟來提高人民生活水平。但這項策略遭到了部分英國和美國政界人士的強烈批評。施凱爾政府最近批准了中國在倫敦市中心建造一座巨型大使館的計劃，該計劃備受爭議。一些政界人士反對該計劃，稱新大使館將使中國更容易進行間諜活動。

路透社引述知情人士消息稱，隨施凱爾一同前往中國參加商務訪問的商務代表團成員中，將包括歐洲最大銀行匯豐銀行董事長布倫丹．納爾遜。