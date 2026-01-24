中俄副外長亞太事務磋商 一致認為應加強在亞太地區戰略協作

據大陸外交部網站，大陸外交部副部長孫衛東昨23日在北京與俄羅斯副外交部長魯登科舉行中俄亞太地區事務磋商。雙方就亞太地區情勢和共同關心的問題廣泛深入交換意見，一致認為當前形勢下，雙方應進一步深化對地區事務的溝通協商，加強在亞太地區的戰略協作。

而這場副部級會晤的前一天的22日，大陸外交部部長助理劉彬也與魯登科在北京舉行中俄關係及上海合作組織事務磋商。亦即，魯登科在北京連續兩天與陸外交部官員就不同議題舉行會談。

前一天與劉彬的會談中，雙方一致表示，2025年，在習近平主席和普丁總統的戰略引領下，中俄關係維持發展動能。兩國元首兩度會晤，雙方隆重紀念世界反法西斯戰爭勝利80週年。在俄方的大力支持下，中方成功舉辦上海合作組織天津峰會並取得豐碩成果。 2026年，雙方將以《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25週年和中俄戰略協作夥伴關係建立30週年為契機，推動中俄關係再攀新高，實現上合組織新發展。