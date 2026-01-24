陸代表在聯合國人權理事會闡述立場：反對借人權問題干涉伊朗內政

據新華社，聯合國人權理事會23日召開特別會議討論伊朗人權狀況。大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表賈桂德闡述中方立場表示，各國有權自主選擇人權發展道路，反對借人權問題干涉別國內政，反對未經當事國同意強推國別人權機制，反對在人權問題上搞雙重標準。

賈桂德強調，伊朗國內發生的事情本質是伊朗內政，應由伊朗人民自主決定。中國一貫主張遵守聯合國憲章宗旨原則和國際法，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，將本國意志強加於別國。

他說，國際社會應在尊重伊朗主權、安全和領土完整前提下，支持伊朗政府和人民克服困難，並維持國家穩定，維護正當權益。中方希望各方透過對話解決分歧，願為此發揮建設性作用。

報導稱，近期，伊朗國內局勢引發廣泛關注，應冰島等國家要求，聯合國人權理事會舉行此特別會議。