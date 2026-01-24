與習近平通話後 巴西總統魯拉宣布對中國公民短簽類別實施免簽

據央視新聞客戶端，當地時間1月23日，巴西總統魯拉宣布，巴西將對中國公民部分短期簽證類別實施免簽，回應中國自2025年起對巴西公民實施的免簽政策。但政策實施日期有待公佈。

巴西總統府發布聲明稱，在中國與拉丁美洲以及其他國家關係日漸密切的背景下，此舉旨在促進中國與拉丁美洲及其他地區之間的人員往來。

而就在魯拉宣布此一政策之前，北京時間1月23日上午，大陸國家主席習近平剛與魯拉通過電話。習近平在通話中指出，一年多來，兩國命運共同體建設順利起勢，發展戰略對接不斷走深走實，今年是中國「十五五」開局之年，中方願同巴方一同努力，全方位推動各領域互利合作，推動中巴關係得到更大發展，迎來更加美好的未來。

魯拉則表示，巴方願同中方一道，推動雙邊與拉中關係更大發展。巴西和中國是捍衛多邊主義、堅持自由貿易的重要力量。當前國際情勢令人擔憂，巴方願同中方密切協作，維護聯合國權威，加強金磚國家合作，維護區域和世界和平與穩定。