快訊

霍諾德今爬101認了「最怕下雨」！氣象署曝台北降雨機率：信義區不時有小雨

現場直擊／霍諾德豪雨爬台北101倒數1小時！救護車待命、交管起衝突

領年終搶手機特價優惠！iPhone 17 Pro Max降2千9 三星這款狠砍1.4萬

與習近平通話後 巴西總統魯拉宣布對中國公民短簽類別實施免簽

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
巴西總統魯拉。 （央視新聞）
巴西總統魯拉。 （央視新聞）

據央視新聞客戶端，當地時間1月23日，巴西總統魯拉宣布，巴西將對中國公民部分短期簽證類別實施免簽，回應中國自2025年起對巴西公民實施的免簽政策。但政策實施日期有待公佈。

巴西總統府發布聲明稱，在中國與拉丁美洲以及其他國家關係日漸密切的背景下，此舉旨在促進中國與拉丁美洲及其他地區之間的人員往來。

而就在魯拉宣布此一政策之前，北京時間1月23日上午，大陸國家主席習近平剛與魯拉通過電話。習近平在通話中指出，一年多來，兩國命運共同體建設順利起勢，發展戰略對接不斷走深走實，今年是中國「十五五」開局之年，中方願同巴方一同努力，全方位推動各領域互利合作，推動中巴關係得到更大發展，迎來更加美好的未來。

魯拉則表示，巴方願同中方一道，推動雙邊與拉中關係更大發展。巴西和中國是捍衛多邊主義、堅持自由貿易的重要力量。當前國際情勢令人擔憂，巴方願同中方密切協作，維護聯合國權威，加強金磚國家合作，維護區域和世界和平與穩定。

巴西 魯拉

延伸閱讀

川普重申4月將訪陸 貝森特：川習今年可能有4次會面

川普說4月訪陸習近平年底回訪 北京：目前沒可提供消息

越共總書記蘇林當選連任 習近平致電祝賀：堅定推進社會主義事業

TikTok在美合資企業正式成立 川普：感謝習近平

相關新聞

就任海基會董事長 蘇嘉全：兩岸沒有對話不能解決的事

海基會董事長懸缺廿餘日後，昨天董監事會正式選舉蘇嘉全擔任董事長，蘇嘉全表示期盼恢復兩岸常態化交流，只要對岸領導人有心把人...

觀察站／蘇嘉全的溫情 總統的真心？

蘇嘉全就任海基會董事長，新官上任帶來一股新氣象，作為賴總統上任後第四位公開於董監事會上發表致詞的海基會正任董事長，他提到...

包承柯：不回到九二共識 蘇嘉全難有突破

對蘇嘉全上任海基會董事長，上海東亞研究所研究員包承柯昨受訪表示，若「賴清德當局」拒絕接受兩岸同屬一中，承認九二共識，蘇嘉...

中俄副外長亞太事務磋商 一致認為應加強在亞太地區戰略協作

據大陸外交部網站，大陸外交部副部長孫衛東昨23日在北京與俄羅斯副外交部長魯登科舉行中俄亞太地區事務磋商。雙方就亞太地區情...

陸代表在聯合國人權理事會闡述立場：反對借人權問題干涉伊朗內政

據新華社，聯合國人權理事會23日召開特別會議討論伊朗人權狀況。大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表賈桂德闡述...

與習近平通話後 巴西總統魯拉宣布對中國公民短簽類別實施免簽

據央視新聞客戶端，當地時間1月23日，巴西總統魯拉宣布，巴西將對中國公民部分短期簽證類別實施免簽，回應中國自2025年起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。