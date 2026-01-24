聽新聞
0:00 / 0:00

包承柯：不回到九二共識 蘇嘉全難有突破

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
上海資深涉台學者包承柯。記者謝守真／攝影
上海資深涉台學者包承柯。記者謝守真／攝影

蘇嘉全上任海基會董事長，上海東亞研究所研究員包承柯昨受訪表示，若「賴清德當局」拒絕接受兩岸同屬一中，承認九二共識，蘇嘉全任內相信仍難有建樹，「兩岸交流的問題不是改變姿態就能解決，而是基本立場的問題」。

包承柯分析，海基會更多是一個「白手套」的執行機構，而非決策機構，所以只要賴當局仍不肯接受九二共識、兩岸同屬一個中國、反對台獨，蘇嘉全上任後作為也會相當有限，可能僅處理一些簡單的事務，無法發揮兩岸溝通橋梁的作用。

包承柯說，大陸不會因為蘇嘉全取代了吳豊山就改變看法，以吳豊山而言，可能更多的有民間背景，上任後也可觀察到他利用自己的一些自由度，嘗試透過途徑和大陸方面聯繫，對海協會進行試探，但最後無疾而終的關鍵，還是台灣不肯改變兩岸問題的政治立場；如今蘇嘉全上任，他更接近立法院核心領導層，但過去跟大陸交往也有限，甚至幾乎是零，且看起來也不可能改變民進黨的兩岸政策立場，因此從任命訊息發布後各界就可預判，其任內「不可能會有所建樹」。

包承柯直言，即使蘇嘉全希望透過放低姿態，多做一些溝通，但兩岸交流的問題不是改變姿態就能解決，而是基本立場的問題。

他認為，即使現在有輿論提出要建立新共識，但不論新共識、九二共識也好，基本核心就是「兩岸同屬一個中國」，這部分大陸方面不會退讓，也是海基會、海協會的交流基礎。

蘇嘉全 海基會 九二共識 海協會

延伸閱讀

上任致詞對大陸多有喊話 海基會董事長蘇嘉全揭「總統指示」

海基會明召開臨時董監事會 蘇嘉全將上任董事長

將接掌海基會 蘇嘉全坦言兩岸當前互動嚴峻盼恢復兩會交流

為施明德留國會拚獨立 柯建銘鬆口：這屆做完我要離開立法院

相關新聞

上任致詞對大陸多有喊話 海基會董事長蘇嘉全揭「總統指示」

海基會董事長蘇嘉全23日在臨時董監事會上當選就任後，發表致詞談話，其中對「中國大陸」有許多喊話，其後他特別前往記者室向媒...

川普說4月訪陸習近平年底回訪 北京：目前沒可提供消息

美國總統川普表示他將於4月訪問中國大陸，大陸國家主席習近平則將於年底回訪美國，對此大陸外交部表示，「目前沒有可以提供的資...

針對金廈大橋議題 邱垂正：風險太高、現階段不考慮

行政院大陸委員會今日下午在國立金門大學舉辦「小三通25周年未來展望」座談會，邀集產官學界代表回顧小三通25年來的發展歷程...

越共總書記蘇林當選連任 習近平致電祝賀：堅定推進社會主義事業

越南共產黨總書記蘇林23日當選連任，中共總書記習近平致電蘇林祝賀，並強調願同「總書記同志」一道，加強戰略溝通，弘揚傳統友...

就任海基會董事長 蘇嘉全：兩岸沒有對話不能解決的事

海基會董事長懸缺廿餘日後，昨天董監事會正式選舉蘇嘉全擔任董事長，蘇嘉全表示期盼恢復兩岸常態化交流，只要對岸領導人有心把人...

觀察站／蘇嘉全的溫情 總統的真心？

蘇嘉全就任海基會董事長，新官上任帶來一股新氣象，作為賴總統上任後第四位公開於董監事會上發表致詞的海基會正任董事長，他提到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。