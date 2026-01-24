就任海基會董事長 蘇嘉全：兩岸沒有對話不能解決的事

海基會董事長懸缺廿餘日後，昨天董監事會正式選舉蘇嘉全擔任董事長，蘇嘉全表示期盼恢復兩岸常態化交流，只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸間就沒有對話不能解決的問題。他並提到，「交流絕對不是讓步、溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決」。

此次臨時董監事會是在海基會前任董事長吳豊山去年十二月底離任後，臨時召開，蘇嘉全在致詞時，全程幾乎全以「中國大陸」為主稱呼對岸。

蘇嘉全說，感謝賴總統的責任託付，能在這個關鍵時刻，為兩岸人民服務，他感到責任重大也心存感激。他指出，不論兩岸情勢如何起伏，海基會存在的核心目的就是站在人民的立場，為民眾解決問題、為交流保留空間、為和平累積條件。他並以自己擔任過立法院長為例說，兩岸關係的根本不在口號而在人民，不在對立而在理解，未來他所帶領的海基會也將從人民需求出發與對岸保持溝通交流。

「兩岸兩會務實溝通」

他喊話，「我們誠摯期待中國大陸方面能回到以人民利益福祉為優先的初衷，不再以政治前提阻礙兩岸兩會正常交流與互動，也期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流，只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸間就沒有對話不能解決的問題，唯有和平穩定與互惠繁榮才是兩岸人民共同期待」。

他也強調，海基會在政府委託與授權下，會持續扮演「說好話、做實事」的角色，即善意言詞與民生服務。「交流絕對不是讓步、溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決」。他也表示海基會願意成為台商最可靠的後盾。

稱致詞內容皆總統指示

蘇嘉全被媒體問到賴總統有表達什麼期待？他說，「剛剛我在致詞稿大概都是總統的指示」。本報記者詢問，會採取何具體措施推動恢復兩會對話？他說，「我覺得秘書長會比我講得更透徹」。

羅文嘉秘書長隨後在例行背景說明會上表示，今年海基會工作重點，包含台美關稅確定以後，協助台商布局相關情況與資訊介紹。他還透露，今年台商春節聯誼活動即將於二月廿四[（大年初八）舉行。