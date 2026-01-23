美中「斬殺線」隔空交鋒 哈佛大學陸留學生：大陸惡習更擾人

2025年12月，「斬殺線」的概念提出後迅速火爆中文網路，但也引發不少爭議。近日，一名自稱就讀於哈佛大學的中國大陸女留學生發佈影片駁斥「斬殺線」，她描述美國底層困境與自己所處的精英圈層毫無交集，還公然為吸大麻辯護，稱私人場合吸食毒品和吸菸無異，影片發佈後引發爭議，目前，已無法在抖音平台搜索到該博主帳號。

據了解，「美國斬殺線」的概念由B站（Bilibili）一位自稱在美國從事法醫工作的博主「斯奎奇大王」（綽號「牢A」）最先提出。該博主通過多起真實案例，指出在美國社會體系中，普通人財務跌破臨界值便可能如遭「一擊必殺」，迅速陷入絕境。這一「斬殺線」概念隨後被中國大陸媒體廣泛轉載，引發網路熱議。

近日，一名中國大陸留學生博主（抖音ID哈佛馬靜靜）在抖音平台發佈影片回應「牢A」的「斬殺線」觀點。影片顯示，她從自身經歷出發，稱「牢A」描述的「醫療破產致流浪」「毒品氾濫」等底層困境與自己毫無交集。並斷言「人受環境影響，但選擇什麼樣的環境取決於個人」。

此外，她亦回應「牢A」斬殺線影片中提到美國吸毒普遍性問題，她稱「我從來沒有見過我的同學在我面前吸過大麻，你自己在沒有人的地方吸，不影響別人，那是你自己的事。但是在中國大陸尤其是一些飯局上，有的人就不管不顧的在吸菸，你也不好意思去制止他。」

影片發佈後引發爭議，有網友的批評該博主將「自身未見」等同於「問題不存在」，犯了「倖存者偏差」的邏輯謬誤。此外，她拿美國人吸毒和中國大陸人公共場合吸菸對比，引起群嘲，有網友稱其「九年義務教育白學了。」

另有網友稱其語言邏輯混亂，認為她的邏輯能力不像正經的名牌大學學生，質疑其哈佛學生的身份是否真實可靠。值得注意的是，目前已無法在抖音平台搜索到該博主帳號。

「斬殺線」提出至今爭議不斷 引發中美媒體隔空交鋒

「斬殺線」的概念自2025年12月提出至今不斷遭到質疑。據《聯合早報》報導，立場偏自由派的微信公眾號「碼頭青年」曾於2025年12月23日發文說稱，「牢A」透露的個人資訊中，「中國大陸留學生、美國醫學院學習、兼職替人收屍，這三點疊加在一起，基本可以給出結論，一眼假」。

立場偏自由派的微信公眾號「碼頭青年」曾於2025年12月23日發文說稱，「牢A」透露的個人資訊中，「中國大陸留學生、美國醫學院學習、兼職替人收屍，這三點疊加在一起，基本可以給出結論，一眼假」。 圖／擷自微信公眾號「碼頭青年」

香港城市大學法學院教授王江雨曾在微博發文說，所謂的「斬殺線」是普世現象，全世界任何國家都存在，中國大陸也不例外。「中國大陸的底層，包括廣大農村，一場大病導致一家貧困難以翻身的現象持續了幾十年，到現在也並非不常見。農村老人的慘狀生活，也並沒有消失。」

1月13日，美國《紐約時報》刊文指，「中國大陸宣傳機器炒作美國斬殺線」，意在為中國大陸民眾提供情感慰藉，通過放大外國苦難，轉移對國內問題的關注。

而《人民日報》隨後接連兩天刊發「斬殺線」評論文章，稱從中看見「美國深層痼疾」，更深理解中國大陸「兜底保障」。

此外，當地時間1月20日，央視旗下新媒體「玉淵譚天」的記者在世界經濟論壇年會向美國財政部長貝森特（Scott Bessent）追問：你是否認為在美國，確實存在這樣一條會讓面臨巨額開支的中產階級陷入財務崩潰的「斬殺線」（kill line）。

貝森特一臉迷惑，先是側耳嘗試聽得更清楚，最後依然只能揮揮手，一臉無奈道「抱歉，我聽不懂你的問題，也不確定你是否理解自己在問什麼。」

而在中美媒體隔空交鋒期間，「斬殺線」的提出者「牢A」在直播中稱「斬殺線」爆紅讓他在美國受到人身威脅，收到血腥的恐嚇信和郵件。因此他「未卜先知」，趕在《紐約時報》刊文前夕「緊急登上回國飛機」。

央视记者在达沃斯上问财长贝森特关于“斩杀线” “Kill Line”的问题，结果贝森特貌似听成了“Q Line”，把拜登骂了一顿之后，央视记者追问起来，贝森特还是一脸懵逼听不懂，直接不回答了：



“Sorry, I'm sorry. I don't understand the question. I'm not sure you do either.” pic.twitter.com/glWmNeSOGx — 紀春生 (@ji_chunsheng) 2026年1月22日

