針對金廈大橋議題 邱垂正：風險太高、現階段不考慮

行政院大陸委員會今日下午在國立金門大學舉辦「小三通25周年未來展望」座談會，邀集產官學界代表回顧小三通25年來的發展歷程，並就未來兩岸情勢與金馬地區發展進行交流。針對外界關注的金廈大橋議題，陸委會主委邱垂正受訪表示，基於地緣政治與國家安全的整體考量，政府現階段並不考慮興建金廈大橋，也沒有相關規畫。

邱垂正在致詞時指出，小三通已不僅是一條單純的交通航線，而是政府循序推動兩岸和平穩定、促進金門與馬祖地區發展，同時兼顧國家安全與安全管理的重要政策工具，三者環環相扣、缺一不可。他回顧，小三通自實施以來，歷經兩岸關係起伏、COVID-19疫情衝擊，以及兩岸直航競爭帶來的邊緣化風險，但在中央與地方政府通力合作下，仍能持續運作至今，堪稱「韌性治理」的具體展現。

談及當前兩岸情勢，邱垂正直言，疫情後中國大陸一方面透過軍機艦繞台、外交打壓、經濟脅迫與社會滲透，並結合法律戰、認知作戰及灰色地帶侵擾等手段，對台灣進行複合性施壓；另一方面，則對金馬地區推動所謂「融合發展」，進行滲透、分化與統戰操作，企圖製造中央與地方之間的矛盾。他強調，在此情勢下，中央與地方政府更需要凝聚共識、攜手合作，以團結與韌性共同面對挑戰。

針對座談中提及的金廈大橋議題，邱垂正表示，該議題在金門地方討論已久，但並非地方政府或中共方面可單方面決定，因涉及高度複雜且敏感的國家安全考量，以及兩岸公權力事項，必須經過充分評估與完整研究。他指出，考量當前國際與亞太地緣政治情勢，以及中共對台施壓持續升高，現階段推動金廈大橋風險過高、時機不適合，因此政府「並不考慮」興建，也沒有新建計畫。

媒體詢問中國大陸福建省以外居民赴金門旅遊的限制問題，邱垂正表示，相關限制「其實是中國大陸自己設下的」，我方立場一向歡迎中國大陸各地觀光客透過小三通前往金門旅遊。

至於赴陸「禁團令」議題，邱垂正指出，主管機關為交通部觀光署，陸委會則持續關注國人赴陸人身安全問題。他表示，近年國人赴陸發生失聯、遭留置盤查或限制人身自由的案件明顯增加，去年因人身安全問題向政府報案的案件超過200件，包含行蹤不明、遭盤查拘禁，以及因觸犯中共法律被限制人身自由等情形。

邱垂正說，相關案件目前每月仍以20件以上的速度增加，「在這樣的情況下，我們認為赴陸仍存在一定風險」。他呼籲，國人如有必要前往中國大陸，務必先行評估風險，並至「赴陸港澳動態登錄系統」登錄相關資料，以利政府在緊急狀況時提供即時協助。根據陸委會統計，民國114年全年國人赴陸失聯、遭留置盤查或限制人身自由的案例累計達221人，113年僅55人，顯示風險明顯上升。

對於媒體詢問新任海基會董事長蘇嘉全提出恢復兩會健康交流的目標，邱垂正表示，這也是陸委會一貫的政策立場，政府希望在對等尊嚴、不預設前提下，與中國大陸進行健康有序的溝通對話，透過制度化交流累積善意，促進兩岸關係良性互動、相向而行。