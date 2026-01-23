海基會：不設兩岸對話前提 這是我方最大善意

快訊

中央社／ 台北23日電

海基會董監事臨時聯席會議今天推選前立法院長蘇嘉全出任董事長。海基會秘書長羅文嘉重申，期望兩岸用和平對話解決爭議；不為對話協商設置任何前提，已經表達我方最大善意。

海峽交流基金會（海基會）23日下午3時召開第12屆董監事第1次臨時聯席會議，推選蘇嘉全出任董事長一職。

羅文嘉主持背景說明會時表示，期望海基會、海峽兩岸關係協會（海協會）按照兩岸兩會制度性往來進行正常互動，這是為了解決兩岸人民的問題，「我們還是希望對岸能夠儘快恢復兩岸兩會制度性的往來和協商」。

羅文嘉直言，在兩岸往來或任何對話過程中，對於台灣來說，有兩項核心利益，分別為國家主權、自由民主體制，只要是在這兩個基礎上，海基會願意全力推動；兩岸有對話管道、溝通空間，對於兩岸人民來說是好事，也是需要的事。

羅文嘉強調，兩岸有很多共同部分，有條件透過和平對話解決爭議，不為對話協商設置任何前提，「其實已經表達我方最大的善意」；當然這不是一件容易的事情，「但是不是說不容易，我們就放棄」，這是必須持續努力的方向。

對於蘇嘉全出任海基會董事長一職，中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮14日在例行記者會上重申，「只有承認體現一個中國原則的九二共識，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有功能」。

海基會與海協會聯繫機制持續停擺中，原因在於海協會設置政治前提。時任總統蔡英文就職後，海協會隨即於2016年5月21日發表「負責人就今後兩會授權協商和聯繫機制表明態度」。

海協會當時表示，「我們在九二共識基礎上推動兩岸協商談判的主張和誠意不會改變。只要海基會得到授權，向海協會確認堅持九二共識這一體現一個中國原則的政治基礎，兩會授權協商和聯繫機制就能得以維繫」。

海基會 海協會 兩會

