小三通開航25週年 陸委會主委盼央地共同維護通航安全管理

小三通通航25週年未來展望座談會23日舉行，陸委會主委邱垂正表示，展望未來，「小三通」將持續提供往來兩岸旅客更安全、便捷、舒適且優質的服務，為金馬地區帶來繁榮、健康與永續的發展。他也提及在中共對金門、馬祖融合發展、滲透分化與統戰吸納等複雜情勢下，「小三通」直接關係到國家安全與自由民主生活方式的守護。此時此刻，更需要中央與地方政府展現高度共識與協調，共同維護通航安全管理，共同守護中華民國，守護自由民主生活方式。

據陸委會新聞稿，邱垂正在座談會上致詞指出，25年前，「小三通」在高度不確定與不被看好的情況下仍能穩步向前，走到今天，已不只是一條簡單的交通航線，它已是政府循序漸進推動和平穩定兩岸關係的重要一環，也是促進金門、馬祖地區繁榮進步的關鍵一環，更是維護國家安全與落實安全管理的必要一環，三者已環環相扣，相互影響，三位一體。

展望未來，邱垂正說，「小三通」將持續提供往來兩岸旅客更安全、便捷、舒適且優質的服務，為金馬地區帶來繁榮、健康與永續的發展。同時，在面對中國大陸所帶來的安全挑戰、統戰吸納與滲透分化，我們更期待透過中央與地方政府的緊密合作，中央地方一條心，凝聚團結韌性，共同維護兩岸和平穩定，守護中華民國、以及自由民主的生活方式。

他說，回顧「小三通」四分之一世紀的發展歷程，從時間縱軸來看，他將其分為三個階段，第一階段是政府著手推動「小三通」除罪化的「小三通」的制度奠基期，第二階段是「小三通」發展考驗期，第三階段，則是疫情後的安全挑戰期。

他表示，疫情結束後，逐步恢復「小三通」正常運作，但兩岸關係急遽變化，中共持續以軍機、軍艦擾台，並採取多元複合式的施壓手段，對區域安全與交流秩序造成衝擊，以及對金門、馬祖融合發展、滲透分化與統戰吸納，在這樣敏感複雜情勢下，「小三通」的穩定開航更不只是簡單的交通議題，更直接關係到國家安全、產業發展模式與自由民主生活方式的守護。此時此刻，更需要中央與地方政府展現高度共識與協調，團結韌性一條心，共同維護通航安全管理，共同守護中華民國，守護自由民主生活方式。

最後他感謝所有為「小三通」付出心力的同仁與夥伴，喊話「讓我們攜手以團結與韌性，迎向下一個更加穩健的25年」。