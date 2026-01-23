川普說4月訪陸習近平年底回訪 北京：目前沒可提供消息

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）的互動，深受關注，但對於今年是否互訪，大陸尚未證實。（路透）
美國總統川普表示他將於4月訪問中國大陸，大陸國家主席習近平則將於年底回訪美國，對此大陸外交部表示，「目前沒有可以提供的資訊」，但強調「元首外交對中美關係發揮著不可替代的引領作用」。

大陸外交部發言人郭嘉昆23日下午在記者會上面對路透社記者提問川普上述說法時，表示「中美關係穩定發展符合兩國人民共同利益，也符合國際社會共同期待。元首外交對中美關係發揮著不可替代的引領作用。關於你提到的具體問題，我目前沒有可以提供的資訊」。

此外，針對能否確認英國首相施凱爾將於下周訪問大陸？郭嘉昆說，「當前國際形勢動盪不安，中國和英國作為安理會常任理事國，加強交往合作，符合兩國和世界利益。關於你提到的具體訪問，我們會適時發布消息」。

