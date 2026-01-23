越共總書記蘇林當選連任 習近平致電祝賀：堅定推進社會主義事業

越南共產黨總書記蘇林23日當選連任，中共總書記習近平致電蘇林祝賀，並強調願同「總書記同志」一道，加強戰略溝通，弘揚傳統友誼，堅定推進社會主義事業，引領中越全面戰略合作和命運共同體建設不斷結出累累碩果。

今（23）日在越南共產黨第十四屆中央委員會第一次會議上，推選出了新一屆政治局。隨後在新一屆政治局成員中選舉蘇林為總書記。在越共十四大閉幕式上，新一屆政治局委員和總書記正式亮相。

據央視新聞，中共中央總書記習近平23日致電蘇林，祝賀他當選越共中央總書記。

習近平在賀電中說，越共十三大以來，越南共產黨堅定走符合越南國情的社會主義現代化道路，堅持和加強黨的全面領導，團結帶領越南人民在社會主義建設和革新事業中取得矚目成就，越南國際地位和影響力不斷提升。越共十四大成功召開，開啟了越南民族發展新紀元，將鼓舞和促進世界社會主義運動發展。「相信在以總書記同志為首的新一屆越共中央領導下，越南共產黨一定能夠帶領越南人民團結一心、砥礪奮進，推動越南黨和國家事業取得新的更大成就，勝利完成越共十四大確定的各項目標任務」。

習近平強調，中越是社會主義友好鄰邦，是具有戰略意義的命運共同體。「我十分珍視中越兩黨兩國關係，願同總書記同志一道，加強戰略溝通，弘揚傳統友誼，堅定推進社會主義事業，引領中越全面戰略合作和命運共同體建設不斷結出累累碩果，為兩國人民帶來更多福祉，為地區與世界和平穩定、發展繁榮作出積極貢獻」。

2024年7月19日，原任越共總書記阮富仲去世，蘇林代理其職務，同年8月3日召開的越共十三屆中央全會上，蘇林當選越共中央總書記。