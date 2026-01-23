上任致詞對大陸多有喊話 海基會董事長蘇嘉全揭「總統指示」

海基會董事長蘇嘉全23日在臨時董監事會上當選就任後，發表致詞談話，其中對「中國大陸」有許多喊話，其後他特別前往記者室向媒體致意，面對媒體詢問總統有何對兩岸關係的期待，他透露，致詞稿都是總統的指示，而對於是否採取具體措施恢復兩會對話，則說「秘書長（羅文嘉）會比我講得更透徹」。

蘇嘉全表示，今天剛就任，該講的話在致詞都有講，相信以後都可以隨時互動，有任何消息除了秘書長外，一切還是以秘書長跟各位媒體朋友（互動為主），他們都有知的權利，「我們就知無不言」。

有媒體詢問，總統有表達什麼期待？蘇嘉全說，「剛剛我在致詞稿大概都是總統的指示」。本報記者則詢問，會採取具體措施推動兩會對話的恢復？他則說，「我覺得秘書長會比我講得更透徹」，隨後表示「以後再來看各位」。

羅文嘉在隨後的例行背景說明會上，面對媒體詢問前任董事長吳豊山曾積極想要赴陸交流，目前海基會是否會有類似規畫時指出，預算是跟著計畫走，計畫也是跟著政策方向走，我們預算也受到立法院（審查進度影響），所以到現在還沒有開始，但政策方向去年大致就已經確認，不會有太大的變動。他並指出，海基會不管是哪一位董事長，都希望能夠按照兩岸兩會已經簽訂的制度性往來，來進行正常往來，最後是為了解決兩岸人民的問題。還是希望對岸能夠盡快恢復兩岸兩會的制度性往來和協商。

他還提到，兩岸往來有兩項核心利益要維護，一個是國家主權，一個是自由民主體制，在這兩個基礎下海基會願意全力推動有助於兩岸兩會往來的任何工作。

稍早蘇嘉全在海基會臨時董監事會議上的致詞指出，誠摯期待中國大陸方面能回到以人民利益福祉為優先的初衷，不再以政治前提阻礙兩岸兩會正常交流與互動，期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流，只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸間就沒有對話不能解決的問題。海基會存在的核心目的始終只有一個，就是站在人民的立場，為民眾解決問題、為交流保留空間、為和平累積條件。他並提到，「交流絕對不是讓步、溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決」。