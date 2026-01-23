蘇嘉全接任海基會董事長 喊話「兩岸間沒有對話不能解決的問題」

海基會董事長懸缺20餘日後，今日臨時董監事會上正式選舉蘇嘉全擔任董事長，蘇嘉全表示，期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流，只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸間就沒有對話不能解決的問題。他並提到，「交流絕對不是讓步、溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決」。

此次臨時董監事會是在海基會前任董事長吳豊山去年12月底離任後，所臨時召開，由海基會副董事長許勝雄主持，旨在選舉新任董事長，賴總統先前已表示任命蘇嘉全擔任這一職位。

蘇嘉全在致詞時，全程以「中國大陸」、「對岸」、「陸」而非「中國」，稱呼對岸。

蘇嘉全說，首先感謝賴總統的責任託付，更要感謝各位董監事的支持，讓他有機會來承擔海峽交流基金會董事長這一項重要任務。能在這個關鍵時刻，為兩岸人民來服務，為台灣社會盡一份心力，他感到責任重大也心存感激。

他指出，海基會自1990年3月成立以來，今年將屆滿35周年，這一路走來海基會始終肩負政府委託與授權處理兩岸涉及公權力事務的聯繫與協商以及服務兩岸人民的重要任務。不論兩岸情勢如何起伏，海基會存在的核心目的始終只有一個，就是站在人民的立場，為民眾解決問題、為交流保留空間、為和平累積條件。

他特別感謝前任董事長吳豊山以及在座各位董監事與全體同仁，在當前複雜的國際與兩岸環境下讓海基會的服務得以持續推動穩定運作。這樣的努力是海基會最珍貴的資產，「往後我也會以這樣的態度延續會務推動」。

蘇嘉全提到，過去他曾擔任立法院院長，立法院是中華民國最高民意機關，是匯聚民意反映民意的重要場域，正因如此，他始終相信兩岸關係的根本不在口號而在人民，不在對立而在理解，未來他所帶領的海基會也將秉持同樣精神，從人民需求出發與對岸保持溝通交流。

他說，兩岸交流走過數十年，雖歷經起伏，但人民往來經貿互動社會連結早已深植其中，只要兩岸還有人在彼此關係、只要有彼此往來，交流本身就不該被輕易中斷。賴總統去年國慶演說中提到期待中國大陸能體現大國的責任，「我們誠摯期待中國大陸方面能回到以人民利益福祉為優先的初衷，不再以政治前提阻礙兩岸兩會正常交流與互動，也期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流，只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸間就沒有對話不能解決的問題，唯有和平穩定與互惠繁榮才是兩岸人民共同期待」。

他也表示感謝台商朋友，各地台商協會長年與海基會密切合作，協助在陸國人處理投資生活與急難需求上扮演不可或缺的夥伴腳色，海基會對此始終心存感激。他並指，理解台商在中國大陸經商往往必須面對複雜政策環境與一定程度政治壓力，海基會會站在理解與協助立場持續提供服務與支持，做大家最溫暖娘家，也由衷期盼，台商在海外開疆闢土同時能始終與家鄉站在一起，共同守護民主家園。