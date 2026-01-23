人民幣中間價時隔兩年半升破7 分析：官方不介意人民幣偏強

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
人民幣對美元近期明顯走強。（路透）
中國人民銀行授權中國外匯交易中心23日公布，當日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元對人民幣6.9929元，相較前一交易日中間價7.0019，調升90個基點，創下2023年5月以來新高。分析認為，去年人民幣表現仍落後於一些主要貨幣，目前的升勢更接近是追落後。

同日，在岸、離岸人民幣對美元匯率雙雙升值。2025年末，離岸、在岸人民幣對美元匯率相繼破7，目前維持在7的上方運行。

《人民日報》引述中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬分析，這反映出人民幣匯率在內外因素共振下呈現階段性走強態勢，這一變化是市場供求、政策引導與外部環境協同作用的結果。

彭博指出，在境內外人民幣陸續升破7元後不久，人民幣對美元中間價也突破了這一心理關口。在季節性結匯和美元走弱背景下，中間價破7或體現官方容忍人民幣在市場供求下出現進一步升值。

經濟通通訊社報導，星展香港環球金融市場策略師李若凡表示，人民幣的強勢主要受資金流入大陸市場，以及經常帳盈餘創下歷史新高所推動，而大陸央行亦不介意人民幣稍為偏強，避免被美國指控操控匯率同時，亦可以推進人民幣國際化。

李若凡認為，實際上，去年人民幣表現仍落後於一些主要貨幣，目前的升勢更接近是追落後。

大陸央行行長潘功勝日前接受大陸官媒新華社的專訪時表示，今年降準減息還有一定的空間，要做好預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

人民幣 對美 中國人民銀行

