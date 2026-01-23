共軍南部戰區與海警 於南海民主礁附近救起17名菲律賓船員
南海局勢緊張之際，一艘貨輪在民主礁附近傾覆，中共南部戰區以及海警局，23日接連宣布在民主礁一帶，救援自菲律賓駛出的貨輪人員，21名菲籍船員中，目前已救起17人，其中14人生命體徵穩定，2人不幸遇難，1人正在搶救。
據央視新聞引述共軍南部戰區消息，1月23日1時30分許，南部戰區接三沙海事局通報，1月22日21時30分許，一艘從菲律賓駛往大陸廣東的外籍散裝貨船，位於民主礁（大陸稱黃岩島）西北55海浬附近海域傾斜失聯，船上共有21名船員。
接通報後，南部戰區立即調度力量展開救援，安排軍機位於失事海域上空持續搜索，正在附近的2艘中共海警艦艇接令後快速前出施救。
截至12時30分，已救起17人，其中14人生命體徵穩定，2人不幸遇難，1人正在搶救。目前，救援行動仍在緊張進行，大陸海事部門正組織救援力量趕往失事海域。
中共海警局也發布多張圖片，稱1月23日1時34分，海警接海南省三沙市海上搜救中心通報，一艘外籍貨輪在民主礁西北55海浬處傾覆，船上共有21名菲律賓籍船員。事發後，中共海警立即派遣2艘海警艦赴失事海域展開搜救，截至上午10時許宣布已有13人獲救，相關救援工作還在持續進行。
