共軍南部戰區與海警 於南海民主礁附近救起17名菲律賓船員

南海局勢緊張之際，一艘貨輪在民主礁附近傾覆，中共南部戰區以及海警局，23日接連宣布在民主礁一帶，救援自菲律賓駛出的貨輪人員，21名菲籍船員中，目前已救起17人，其中14人生命體徵穩定，2人不幸遇難，1人正在搶救。

據央視新聞引述共軍南部戰區消息，1月23日1時30分許，南部戰區接三沙海事局通報，1月22日21時30分許，一艘從菲律賓駛往大陸廣東的外籍散裝貨船，位於民主礁（大陸稱黃岩島）西北55海浬附近海域傾斜失聯，船上共有21名船員。

接通報後，南部戰區立即調度力量展開救援，安排軍機位於失事海域上空持續搜索，正在附近的2艘中共海警艦艇接令後快速前出施救。

截至12時30分，已救起17人，其中14人生命體徵穩定，2人不幸遇難，1人正在搶救。目前，救援行動仍在緊張進行，大陸海事部門正組織救援力量趕往失事海域。