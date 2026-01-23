快訊

習近平與魯拉通話：願始終做拉美的好朋友 喊話捍衛全球南方共同利益

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
習近平與巴西總統魯拉23日通電話時表示，大陸「願始終做拉美和加勒比國家的好朋友、好夥伴」。圖為魯拉（左）2025年5月13日在北京與習近平（右）會面。（新華社）
習近平與巴西總統魯拉23日通電話時表示，大陸「願始終做拉美和加勒比國家的好朋友、好夥伴」。圖為魯拉（左）2025年5月13日在北京與習近平（右）會面。（新華社）

美國與拉丁美洲關係複雜微妙之際，大陸國家主席習近平與巴西總統魯拉通話，習近平強調大陸「願始終做拉美和加勒比國家的好朋友、好夥伴」，也指出雙方是維護世界和平穩定、改革完善全球治理的「建設性力量」，喊話「捍衛全球南方共同利益」，共同維護聯合國核心地位。

據新華社，1月23日上午習近平與魯拉通電話。習近平指出，2024年，兩人共同宣布將兩國關係提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體。一年多來，兩國命運共同體建設順利起勢，發展戰略對接不斷走深走實，樹立了全球南方國家團結合作的榜樣。

他說，今年是大陸「十五五」開局之年。大陸將以高水平對外開放促進高質量發展，為中巴合作提供更多機遇。大陸願同巴方一道努力，全方位推進各領域互利合作，推動中巴關係得到更大發展，迎來更加美好的未來。

習近平強調，當前國際形勢動蕩不安，大陸和巴西作為全球南方重要成員，是維護世界和平穩定、改革完善全球治理的建設性力量，應當堅定站在歷史正確一邊，更好捍衛兩國和全球南方共同利益，共同維護聯合國核心地位和國際公平正義。大陸「願始終做拉美和加勒比國家的好朋友、好夥伴，推進共建中拉命運共同體」。

魯拉表示，巴方願同大陸一道，推動雙邊和拉中關係取得更大發展。巴西和大陸是捍衛多邊主義、堅持自由貿易的重要力量。當前國際形勢令人擔憂，巴方願同大陸密切協作，維護聯合國權威，加強金磚國家合作，維護地區和世界和平穩定。

