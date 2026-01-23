大陸外交部幹部司長卞立新 已升任駐澳門公署特派員

大陸外交人事再有異動，大陸外交部幹部司司長卞立新已被任命為大陸外交部駐澳門特別行政區特派員公署特派員，原任的劉顯法則已經被免去職位。

上述消息由新華社披露。

公開資料顯示，卞立新曾任大陸駐洛杉磯副總領事、外交部幹部司副司長、巡視工作領導小組辦公室主任，幹部司司長等職。此次擔任駐澳門特派員，亦顯示其晉升為副部長級幹部。

大陸外交部駐澳門特別行政區特派員公署宗旨是貫徹落實「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治方針，嚴格按照基本法辦事，執行大陸中央的外交政策，維護國家主權和利益，保護澳門同胞在海外的合法權益，促進澳門特別行政區的長期繁榮穩定和發展。

該公署下設政策研究室、綜合業務部、領事部、新聞和公共外交部和辦公室五個部門。

據大陸外交部駐澳門特派員公署官網，卞立新的前任劉顯法已於1月15日結束在澳門的任期，攜夫人李萍離任返回北京。離任前，劉顯法分別向澳門特首岑浩輝、大陸全國政協副主席何厚鏵、前澳門特首崔世安、賀一誠，澳門立法、司法機關主要負責人等各界人士辭行。

劉顯法感謝澳門特區政府和社會各界長期以來對公署工作的大力支持，並稱外交公署將堅決貫徹大陸中央決策部署，根據基本法全力履職盡責，繼續為澳門經濟社會發展營造良好外部環境。