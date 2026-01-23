南華早報：大陸今年經濟成長目標預料設在4.5%至5%之間

據報導，中國政府今年的經濟成長目標可能設定在4.5%至5%之間，較去年的5%略有放緩，此舉背後可能反映出北京方面不要求地方政府盲目追求經濟成長。

香港南華早報今天在報導中引述3個消息來源透露，在北京強調「高品質發展」的重要性並敦促地方官員接受「正確的政治政績觀念」之下，設下這樣的目標表明北京方面可以容忍今年的國內生產總值較去年的5%增長略有放緩。

報導表示，如果上述消息獲得證實，這一區間設定將進一步表明中國正朝著經濟再平衡和穩定方向發展，且在新的「十五五」計畫（第15個5年計畫、2026至2030年）首年備受重視，在2027年舉行的新一屆全國人民代表大會之前尤其重要。

報導表示，廣義上說，「正確的政治績效概念」否定了經濟成長應作為評估地方政府官員績效的首要標準。

報導引述一位了解相關討論的消息人士說，4.5%至5%的增速區間將為經濟增長設定一個底線，這對於中國實現長遠目標至關重要，同時也能讓北京在應對充滿不確定性的一年時擁有更大的靈活性。

據指出，這些不確定性包括美國關稅政策的走向和疲弱的國內房地產市場。