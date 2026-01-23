環時社評：歐洲應認真考慮構建中歐命運共同體

快訊

中央社／ 台北23日電

美國總統川普誓言要奪取格陵蘭，令美歐關係受到動搖。環球時報社評表示，當前多邊主義及全球治理遭受嚴重衝擊，作為都主張世界多極化和多邊主義的全面戰略夥伴，中國和歐盟共建人類命運共同體意義重大，「恰逢其時」。

環時22日刊登社評，指2026年至今的一系列事件，令多邊主義和全球治理遭受嚴重衝擊。一個分裂的世界無法應對人類面臨的共同挑戰，出路在於維護和踐行真正的多邊主義，推動構建人類命運共同體。

社評表示，構建人類命運共同體是中國國家主席習近平提出的思想，尤其在當前霸權主義威脅全球下，中歐作為當今世界兩大力量、兩大市場、兩大文明，有維護國際法權威和聯合國憲章宗旨原則的共同責任。雙方需要超越經貿摩擦和政治差異，以共同利益為紐帶，以共同責任為牽引，推動構建命運共同體。

社評表示，多年來，中歐秉持「共商、共建、共享」原則，雙邊貿易額從建交之初的24億美元增長到2025年的8281億美元，相互投資存量從幾乎為零增長至2800億美元。中歐班列累計開行12萬列，通達歐洲26個國家的200多個城市。

社評表示，2025年7月中歐領導人會晤，中歐在氣候變化、科技創新、衛生健康、產業鏈供應鏈等領域具有廣泛共同利益與合作基礎。雙方可以加強在維護國際和平安全領域的對話合作，努力構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。

社評表示，中歐因為意識形態、歷史文化、社會制度、發展階段等不同，有差異是難免的，但不能因為制度不同就把對方視為對手，不能因為出現競爭就減少合作，不能因為存在分歧就進行對抗。中歐應該從雙方根本利益和世界前途命運出發，站在歷史正確的一邊，捍衛國際規則和國際秩序。

