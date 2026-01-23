歐議會兩決議案強力挺台 陸使團：顛倒黑白 粗暴干涉中國內政

據中國大陸駐歐盟使團網站凌晨消息，中國駐歐盟使團發言人就歐洲議會有關報告涉華內容答記者問時表示，歐洲議會罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政。中方敦促歐洲議會恪守一個中國原則，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號，並採取實際措施糾正在台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上的錯誤言行，以實際行動維護中歐關係大局。

歐洲與中國關係因近期美歐關係撕裂，出現好轉跡象，多位歐洲國家領導人接續訪華。除一月初的愛爾蘭總理馬丁，芬蘭總理歐爾波、英國首相施凱爾都將於本月訪陸。而德國總理梅爾茨也可望於二月訪陸。

但歐洲議會似乎並不樂見中歐緩和，歐洲議會於21日表決通過歐盟「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」 2025年度執行報告兩項決議案，內文納入多項涉台、南海及涉港、涉疆等文字。

其中涉台部分包括，重申台灣海峽為國際水域，譴責大陸對台灣海峽及周邊國際水域和平與穩定之恫嚇及威脅行徑，包括去年底的「正義使命-2025」等大規模海空軍事演習，呼籲歐盟及成員國傳達明確訊號，凡試圖片面改變台海局勢現狀的行徑，尤其以武力方式，絕不會被接受；以及強調中國對台灣的領土聲索不具國際法基礎，台海兩岸互不隸屬，及反對中國持續扭曲聯合國大會第2758號決議等。

對此，大陸駐歐盟使團發言人表示，歐洲議會相關報告在台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

他表示，台灣問題攸關中國主權與領土完整，是中國核心利益的核心，是一條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際關係基本準則，也是中歐關係發展的政治基礎。

發言人稱，中方敦促歐洲議會恪守一個中國原則，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。中方敦促歐洲議會採取實際措施糾正在台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上的錯誤言行，以實際行動維護中歐關係大局。