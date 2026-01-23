快訊

公務車在東京十字路口高速闖紅燈 6車撞成一團1死8傷

免費學餐／價格凍結壓垮品質 剩食增恐掀校園廚餘大戰

好市多推「久坐族救星」電腦升降桌特價免4千元！過來人曝3關鍵：要考慮

聽新聞
0:00 / 0:00

歐議會兩決議案強力挺台 陸使團：顛倒黑白 粗暴干涉中國內政

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國駐歐盟使團譴責歐洲議通過的歐盟「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」 2025年度執行報告兩項決議案。圖為歐洲議會日前全體會議開會情形。 歐盟官網
中國駐歐盟使團譴責歐洲議通過的歐盟「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」 2025年度執行報告兩項決議案。圖為歐洲議會日前全體會議開會情形。 歐盟官網

據中國大陸駐歐盟使團網站凌晨消息，中國駐歐盟使團發言人就歐洲議會有關報告涉華內容答記者問時表示，歐洲議會罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政。中方敦促歐洲議會恪守一個中國原則，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號，並採取實際措施糾正在台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上的錯誤言行，以實際行動維護中歐關係大局。

歐洲與中國關係因近期美歐關係撕裂，出現好轉跡象，多位歐洲國家領導人接續訪華。除一月初的愛爾蘭總理馬丁，芬蘭總理歐爾波、英國首相施凱爾都將於本月訪陸。而德國總理梅爾茨也可望於二月訪陸。

但歐洲議會似乎並不樂見中歐緩和，歐洲議會於21日表決通過歐盟「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」 2025年度執行報告兩項決議案，內文納入多項涉台、南海及涉港、涉疆等文字。

其中涉台部分包括，重申台灣海峽為國際水域，譴責大陸對台灣海峽及周邊國際水域和平與穩定之恫嚇及威脅行徑，包括去年底的「正義使命-2025」等大規模海空軍事演習，呼籲歐盟及成員國傳達明確訊號，凡試圖片面改變台海局勢現狀的行徑，尤其以武力方式，絕不會被接受；以及強調中國對台灣的領土聲索不具國際法基礎，台海兩岸互不隸屬，及反對中國持續扭曲聯合國大會第2758號決議等。

對此，大陸駐歐盟使團發言人表示，歐洲議會相關報告在台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

他表示，台灣問題攸關中國主權與領土完整，是中國核心利益的核心，是一條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際關係基本準則，也是中歐關係發展的政治基礎。

發言人稱，中方敦促歐洲議會恪守一個中國原則，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。中方敦促歐洲議會採取實際措施糾正在台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上的錯誤言行，以實際行動維護中歐關係大局。

歐洲議會 歐盟

延伸閱讀

碳費抵CBAM 春節後確認

英首相下周訪陸 英駐華貿易使節：非在美歐中之間做選擇

芬蘭總理歐爾波下周訪陸4天 27日會習近平、李強

港媒：英相施凱爾29日起訪陸3天 造訪北京、上海

相關新聞

歐議會兩決議案強力挺台 陸使團：顛倒黑白 粗暴干涉中國內政

據中國大陸駐歐盟使團網站凌晨消息，中國駐歐盟使團發言人就歐洲議會有關報告涉華內容答記者問時表示，歐洲議會罔顧事實、顛倒黑...

觀光解凍？陸更新赴台旅遊合約範本 陸委會：只是例行公事

大陸文旅部去年一月十七日宣布恢復上海、福建團客來台，但因我方政府強烈主張要先經「旅遊小兩會」溝通，而陸方並未具體回應，導...

接棒加拿大總理卡尼 芬蘭總理、英國首相下周訪陸

繼加拿大總理卡尼上周到訪後，即將再有兩個美國傳統盟友國家的領導人訪問大陸。大陸外交部發言人昨天宣布，應國務院總理李強邀請...

日媒：受日中關係降溫影響 日本駐重慶總領事已空缺一個多月

日本共同社報導，日本駐中國遼寧省瀋陽的總領事館近日在官網宣布，高田真裡已就任總領事一職。高田於去年12月5日從重慶總領事...

被指老賴又是慈善家 李亞鵬如何讓大眾寒冬捐錢救醫院

大陸男星李亞鵬息影從商後，屢因投資失當、遭限制高消費，被貼上「老賴」（拖欠債務者）標籤。不過，近日他和前妻王菲因為唇顎裂女兒李嫣創立的「嫣然天使兒童醫院」，由於積欠人民幣2600萬元（約新台幣1.18億元）房租再上新聞版面，卻意外迎來口碑大逆轉，獲得不少民眾主動前往捐款。聯合報駐北京特派記者前往該院，一探這個「善的循環」溫暖時刻。

【專家之眼】脫美入中？加國總理卡尼訪中的弦外之音

加拿大總理卡尼近日訪問中國，被部分輿論視為加中關係回暖的象徵。然而，若將此行置於當前國際政治結構中觀察，特別是近日美國總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。