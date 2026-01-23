觀光解凍？陸更新赴台旅遊合約範本 陸委會：只是例行公事

大陸文旅部去年一月十七日宣布恢復上海、福建團客來台，但因我方政府強烈主張要先經「旅遊小兩會」溝通，而陸方並未具體回應，導致兩岸陷入旅遊僵局，不過近日陸方發布了「赴台灣地區旅遊合約範本」，似乎仍顯示陸方願意推動陸客來台灣本島。陸委會對此則表示這是陸方例行公事，也重申希望兩岸觀光能夠重新開放，「肯定對方對於觀光團來台的這件事情，並沒有說不想推動的意思」。

這份一月廿日公布的文件全文為「大陸居民赴台灣地區旅遊合同示範文本」（即合約範本），共有七章二十四條，一點一萬餘字，對旅遊合約的訂定、雙方權利義務、合約解除、違約責任等予以規範，並有保險、成團人數、退費日期計算、爭議解決機制等內容，整體較十餘年前發布的舊版增加兩千字，對旅遊者有更細緻的保障。此次範本修訂除涉台旅遊，還包含境內、境外、一日遊、研學遊等共六份。新版內容三月卅一日起在全大陸推行使用。

陸委會副主委梁文傑昨在記者會上指出，這是例行公事，沒有特殊意義，但他重申希望兩岸觀光能夠重新開放，並提到「肯定對方對於觀光團來台的這件事情，並沒有說不想推動的意思」。他說，希望對方能夠回覆我方信函，確保兩岸旅遊的安全、品質、穩定性和公平性，盼大陸把乒乓球打回來或接球。他特別凸顯穩定性，「就像日本類似狀況，那這種合約是沒有用的」，但對於我方六年前片面中斷陸客來台，卻又澄清那是疫情，「大家都可以理解，就算我方不宣布他們也會宣布」，而現在如果要蓋飯店或買遊覽車，若陸客突然斷掉就「欲哭無淚」。

觀光署則表示，台旅會已於去年二月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應。若陸方有善意恢復兩岸旅遊，應可盡速回覆邀請，透過小兩會進行觀光議題協商。

上海資深涉台學者包承柯認為，這份範本「比較像是例行公事」，即使當前兩岸交流氣氛不佳，大陸方面仍會按例完成政策更新，以保障旅遊市場秩序及消費者權益。不論兩岸關係怎麼發展，「大陸都還是會希望推動兩岸旅遊的交流」。