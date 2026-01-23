聽新聞
接棒加拿大總理卡尼 芬蘭總理、英國首相下周訪陸

聯合報／ 記者陳政錄陳宥菘／綜合報導
加拿大總理卡尼(左)16日與中國國家主席習近平(右)在北京見面。新華社
加拿大總理卡尼(左)16日與中國國家主席習近平(右)在北京見面。新華社

繼加拿大總理卡尼上周到訪後，即將再有兩個美國傳統盟友國家的領導人訪問大陸。大陸外交部發言人昨天宣布，應國務院總理李強邀請，芬蘭總理歐爾波將於廿五至廿八日對大陸訪問，期間將與大陸國家主席習近平、李強等會面。港媒01則引述消息報導，英國首相施凱爾將於廿九日起訪陸三天，造訪北京、上海兩地。

歐爾波此行將是芬蘭總理二○一七年以來首次訪陸。芬蘭政府昨發布聲明指，此訪旨在與大陸領導人保持對話，並促進兩國貿易。歐爾波說，繼續與大陸就雙邊合作和熱點國際問題展開對話至關重要。他將在廿七日與習近平、李強、全國人大常委會委員長趙樂際會面，會談議題包括兩國關係、中歐關係以及俄烏戰爭等「熱門國際議題」，是否觸及格陵蘭情勢受矚目。

美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭控制權。芬蘭總統史塔布多次公開力挺丹麥對抗美國，並曾在今年初新年演說坦言芬蘭與美國並非總是意見一致。史塔布也積極參與俄烏和談，並推動美國與歐盟連袂抗俄。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天表示，中方高度重視中芬關係發展，願同芬方密切高層交往，鞏固政治互信，加強經貿合作，促進人文交流，在多邊事務中增進相互理解與協作，共同推動中芬關係邁上新台階。

歐爾波廿六日將與大陸商務部長王文濤會面，並召開中芬創新企業合作委員會第六次會議，歐爾波將在會上發表演說，兩國將簽署多項合作協議與備忘錄。大陸商務部發言人透露，歐爾波此次率領廿多個企業高層隨行，涵蓋機械、森林工業、清潔能源等領域，體現芬方對深化雙邊經貿關係的強烈意願，中方也已有五十家企業代表報名參會。

另一個美國緊密盟友英國，日前批准大陸在倫敦興建在歐洲最大的大使館，化解英中多年來爭端，被視作為其首相訪陸鋪平道路。港媒01昨日引述消息人士報導，施凱爾即將廿九日中午抵達北京訪問，翌日再前往上海。日本共同社也證實，施凱爾結束訪中後接續訪日。

施凱爾將是自二○一八年以來首位訪陸的英相。路透此前指，施凱爾到訪期間，雙方將重啟「中英企業家委員會」商業對話，李強將與會，預計滙豐控股、英國生物製藥企業阿斯利康等多家英企，以及中國銀行、國藥集團等陸企將出席。德國媒體近日也報導德國總理梅爾茨，可能在二月底展開對大陸首次訪問的訊息。從去年年末到今年初已有多名西方國家領導人訪陸或即將訪陸。

芬蘭 施凱爾 李強 外交部 俄烏戰爭 大陸商務部 習近平 格陵蘭 梅爾茨

