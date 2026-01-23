陸客赴台旅遊 揭露新規

大陸文旅部近日公布一份「赴台灣地區旅遊示範合同（合約範本）」，裡面詳細描述了陸客來台的相關旅遊規範、禁止低價團、消費者保障等內容。對此，陸委會昨（22）日回應指出，這是例行公事，沒有特別意義，但陸委會重申希望兩岸觀光能夠重新開放。

根據大陸文旅部官網，這份1月20日公布的文件全文為「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」，也就是「大陸居民赴台灣地區旅遊合約範本」，當中有七章、24條，全文1.1萬餘字，針對旅遊合約的訂定、雙方權利義務、合約解除、違約責任等予以規範，並有保險、成團人數、退費日期計算、爭議解決機制等內容。

最新範本與2014年舊版的「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」相較，這次新版的範本增加2,000字，條文總數則從25條調整為24條。新增的內容，對旅遊者（旅客、消費者）有更細緻的保障。

陸委會副主委梁文傑昨日表示，大陸文旅部所謂赴台灣地區旅遊示範合同，2014年就開始印發，這次是更新2026年版，「所以在我們看來，應該是一個例行公事，並沒有什麼特殊的意義」。