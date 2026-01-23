聽新聞
0:00 / 0:00

陸客赴台旅遊 揭露新規

經濟日報／ 記者廖士鋒／台北報導
大陸文旅部公告新版的「大陸居民赴台灣地區旅遊合同」。聯合報系資料照
大陸文旅部公告新版的「大陸居民赴台灣地區旅遊合同」。聯合報系資料照

大陸文旅部近日公布一份「赴台灣地區旅遊示範合同（合約範本）」，裡面詳細描述了陸客來台的相關旅遊規範、禁止低價團、消費者保障等內容。對此，陸委會昨（22）日回應指出，這是例行公事，沒有特別意義，但陸委會重申希望兩岸觀光能夠重新開放。

根據大陸文旅部官網，這份1月20日公布的文件全文為「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」，也就是「大陸居民赴台灣地區旅遊合約範本」，當中有七章、24條，全文1.1萬餘字，針對旅遊合約的訂定、雙方權利義務、合約解除、違約責任等予以規範，並有保險、成團人數、退費日期計算、爭議解決機制等內容。

最新範本與2014年舊版的「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」相較，這次新版的範本增加2,000字，條文總數則從25條調整為24條。新增的內容，對旅遊者（旅客、消費者）有更細緻的保障。

陸委會副主委梁文傑昨日表示，大陸文旅部所謂赴台灣地區旅遊示範合同，2014年就開始印發，這次是更新2026年版，「所以在我們看來，應該是一個例行公事，並沒有什麼特殊的意義」。

陸委會 消費者 退費

延伸閱讀

陸批評台美關稅協議 陸委會：顧好你自己

台灣革命共產黨成立 陸委會：托派組織不太可能成為中共在地協力者

反滲透法發言惹議 梁文傑：中共善於隱蔽難找證據

「民進黨說你有罪就有罪」？梁文傑：反滲透法定罪率不高因須依法審判

相關新聞

觀光解凍？陸更新赴台旅遊合約範本 陸委會：只是例行公事

大陸文旅部去年一月十七日宣布恢復上海、福建團客來台，但因我方政府強烈主張要先經「旅遊小兩會」溝通，而陸方並未具體回應，導...

接棒加拿大總理卡尼 芬蘭總理、英國首相下周訪陸

繼加拿大總理卡尼上周到訪後，即將再有兩個美國傳統盟友國家的領導人訪問大陸。大陸外交部發言人昨天宣布，應國務院總理李強邀請...

陸客赴台旅遊 揭露新規

大陸文旅部近日公布一份「赴台灣地區旅遊示範合同（合約範本）」，裡面詳細描述了陸客來台的相關旅遊規範、禁止低價團、消費者保...

廣角鏡／港支聯會煽動顛覆案開庭

香港前民運組織香港支聯會及三名主要幹部被控「煽動顛覆國家政權罪」案，昨天在西九龍法院開庭，香港大批警力在法院周遭巡邏及戒...

陸批評台美關稅協議 陸委會：顧好你自己

中國大陸國台辦批評台美關稅協議為「掏空台灣產業根基」、「賣身契」；陸委會回應，各自顧好比較重要，台灣產業與經濟不勞對岸費...

英首相下周訪陸 英駐華貿易使節：非在美歐中之間做選擇

英國首相施凱爾（Keir Starmer）據報計畫下周訪問北京，屆時英中兩國將重啟「黃金時代」的商業對話。英國駐華貿易使...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。